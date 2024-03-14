Нейросеть показала, как можно раскрасить дома в Барановичах. Что получилось?
В TikTok один из пользователей поделился видео, в котором при помощи искусственного интеллекта разрисовал дома и различные здания в Барановичах. Посмотрите на это и вы.
Восторженные комментарии под роликом разбавила белоруска, которая то ли в шутку, то ли всерьёз написала, что “не видела такого в Барановичах”. Прояснить ситуацию взялся один из пользователей, который рассказал женщине о том, что происходит на самом деле.
“Походу лажа, а я уже собрался ехать смотреть вживую. Потерялся, это же ТикТок”, — выразил мнение ещё один любитель социальных сетей.
“Просто представьте: если на это выделят бюджет, наш город явно станет ещё более туристическим и красивым!” — с очевидным восторгом прокомментировала женщина.
Ранее Телеграф писал о том, что в Лондоне полицейская собака стащила штаны с предполагаемого преступника во время задержания.
Полицейская собака стащила штаны с предполагаемого преступника во время задержания