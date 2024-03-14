Нейросеть показала, как можно раскрасить дома в Барановичах. Что получилось?

🎥 Видео

Опубликовано: 14.03.2024 17:54 , Обновлено: 14.03.2024

В TikTok один из пользователей поделился видео, в котором при помощи искусственного интеллекта разрисовал дома и различные здания в Барановичах. Посмотрите на это и вы.

Восторженные комментарии под роликом разбавила белоруска, которая то ли в шутку, то ли всерьёз написала, что “не видела такого в Барановичах”. Прояснить ситуацию взялся один из пользователей, который рассказал женщине о том, что происходит на самом деле.

“Походу лажа, а я уже собрался ехать смотреть вживую. Потерялся, это же ТикТок”, — выразил мнение ещё один любитель социальных сетей.

“Просто представьте: если на это выделят бюджет, наш город явно станет ещё более туристическим и красивым!” — с очевидным восторгом прокомментировала женщина.

Ранее Телеграф писал о том, что в Лондоне полицейская собака стащила штаны с предполагаемого преступника во время задержания.

Полицейская собака стащила штаны с предполагаемого преступника во время задержания