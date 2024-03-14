Полицейская собака стащила штаны с предполагаемого преступника во время задержания

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Опубликовано: 14.03.2024 13:49 , Обновлено: 14.03.2024

В сети появилось видео с моментом задержания британского подростка, подозреваемого в хулиганстве. Щекотливая ситуация, попавшая на видео, развеселила множество пользователей в сети.

Неловкая ситуация со “снятием штанов” с подозреваемого произошла во вторник, 12 марта, в Бирменгеме — одном из столичных районов Лондона.

Полицейские офицеры, направленные для разбирательства в драке с участием 17 человек, воспользовались собаками для поимки подозреваемых. Одно из задержание было запечатлено на камеру.

Полицейская собака повалила не землю молодого человека и яростно пыталась стащить с него брюки. Пытающийся унять нрав разъяренной собаки сотрудник полиции, долго не мог разомкнуть челюсти животного.