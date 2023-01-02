Нейросеть показала, как будут выглядеть белорусы и Беларусь в 2023 году

Опубликовано: 02.01.2023 08:00 , Обновлено: 30.12.2022

Что в 2023 году произойдет в Беларуси? Телеграф с помощью нейросети Midjourney и капли фантазии смоделировал, как будут выглядеть сами белорусы, страна, областные города, а также какой будет погода и настроение. Что-то изменилось до неузнаваемости, а что-то получилось совсем реалистично. Смотрите сами.

Белорусов в 2023 году нейросеть представила такими. Может, кто-то узнал на картинках себя?

Погода в Беларуси в 2023 году

Минск

А таким нейросети представляется Минск-2023. Вышло очень даже реалистично :)

А вот на этой картинке видны супермашины. Возможно, это новые белорусские электромобили?

Витебск

С этим областным городом нейросеть покреативила еще больше. Кажется, мы знаем, куда нужно ехать в этом году в отпуск. Это же столица будущего Беларуси!

Могилев

Могилевчане, узнали свой город? Все будет солнечно и ярко, не сомневайтесь!

Гомель

А Гомель, по мнению нейросети, ждут глобальные изменения. Он вполне сможет посоревноваться с футуристическим Витебском.

Гродно

Видимо, в Гродно откроется портал в Хогвартс или другой волшебный мир. Это хорошо, ведь каждому из нас не хватает немного магии:

Брест

Что-то невероятное (надеемся, в хорошем смысле) ждет брестчан. Только посмотрите на необычайные формы зданий и атмосферу. Завораживает!