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Нейросеть показала, как будут выглядеть белорусы и Беларусь в 2023 году

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Что в 2023 году произойдет в Беларуси? Телеграф с помощью нейросети Midjourney и капли фантазии смоделировал, как будут выглядеть сами белорусы, страна, областные города, а также какой будет погода и настроение. Что-то изменилось до неузнаваемости, а что-то получилось совсем реалистично. Смотрите сами.

Белорусов в 2023 году нейросеть представила такими. Может, кто-то узнал на картинках себя?

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Погода в Беларуси в 2023 году

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Минск

А таким нейросети представляется Минск-2023. Вышло очень даже реалистично :)

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А вот на этой картинке видны супермашины. Возможно, это новые белорусские электромобили?

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Витебск

С этим областным городом нейросеть покреативила еще больше. Кажется, мы знаем, куда нужно ехать в этом году в отпуск. Это же столица будущего Беларуси!

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Могилев

Могилевчане, узнали свой город? Все будет солнечно и ярко, не сомневайтесь!

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Гомель

А Гомель, по мнению нейросети, ждут глобальные изменения. Он вполне сможет посоревноваться с футуристическим Витебском.

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Гродно

Видимо, в Гродно откроется портал в Хогвартс или другой волшебный мир. Это хорошо, ведь каждому из нас не хватает немного магии:

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Брест

Что-то невероятное (надеемся, в хорошем смысле) ждет брестчан. Только посмотрите на необычайные формы зданий и атмосферу. Завораживает!

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