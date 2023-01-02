Нейросеть показала, как будут выглядеть белорусы и Беларусь в 2023 году
Что в 2023 году произойдет в Беларуси? Телеграф с помощью нейросети Midjourney и капли фантазии смоделировал, как будут выглядеть сами белорусы, страна, областные города, а также какой будет погода и настроение. Что-то изменилось до неузнаваемости, а что-то получилось совсем реалистично. Смотрите сами.
Белорусов в 2023 году нейросеть представила такими. Может, кто-то узнал на картинках себя?
Погода в Беларуси в 2023 году
Минск
А таким нейросети представляется Минск-2023. Вышло очень даже реалистично :)
А вот на этой картинке видны супермашины. Возможно, это новые белорусские электромобили?
Витебск
С этим областным городом нейросеть покреативила еще больше. Кажется, мы знаем, куда нужно ехать в этом году в отпуск. Это же столица будущего Беларуси!
Могилев
Могилевчане, узнали свой город? Все будет солнечно и ярко, не сомневайтесь!
Гомель
А Гомель, по мнению нейросети, ждут глобальные изменения. Он вполне сможет посоревноваться с футуристическим Витебском.
Гродно
Видимо, в Гродно откроется портал в Хогвартс или другой волшебный мир. Это хорошо, ведь каждому из нас не хватает немного магии:
Брест
Что-то невероятное (надеемся, в хорошем смысле) ждет брестчан. Только посмотрите на необычайные формы зданий и атмосферу. Завораживает!