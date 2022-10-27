Белоруска показала свой сон, как цунами накрыло Минск, с помощью нейросети

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Опубликовано: 27.10.2022 15:33 , Обновлено: 27.10.2022

Белоруска, фотограф Анна рассказала, что ей часто снился сон, как Минск накрывает цунами. Поэтому она решила проиллюстрировать его с помощью нейросети. Говорит, что вышло очень похоже.

«Зимой мне часто снился такой сон, я стою перед окном и вижу, как на Минск обрушивается цунами. Вода поднимается так высоко, что дома на Каменной Горке полностью затопляются, становится трудно дышать и я просыпаюсь», — написала она в своем Instagram.

По ее словам, что такое потоп снился в то же время и другим белорусам.

Вот, как выглядит минское цунами:

В комментариях люди написали, что им тоже такое снилось. Некоторые охарактеризовали картинки как «жуть». Еще один пользователь пошутил, что нужно срочно переезжать :)

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