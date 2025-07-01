Не унитазы и не дверные ручки. Исследователи назвали самые грязные предметы в отелях

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 01.07.2025 13:05 , Обновлено: 01.07.2025

Несмотря на внешнюю чистоту номеров, отели таят немало невидимых глазу угроз — именно там, где мы меньше всего ожидаем, скрываются настоящие рассадники микробов. Оказывается, привычные предметы интерьера и зоны общего пользования содержат гораздо больше бактерий, чем среднестатистический туалет. Эксперты рассказали, где именно обитают самые крупные колонии опасных микроорганизмов и как обезопасить себя во время проживания в гостинице.

Многие на вопрос, какие места в отелях самые грязные, без колебаний ответят, что сиденье унитаза и дверные ручки. Однако правда оказывается совершенно иной.

Где больше всего бактерий в отеле?

Так, согласно неожиданному исследованию, опубликованному WaterFilterGuru.com, кран в ванной комнате гостиничного номера на самом деле кишит бактериями в 55 000 раз больше , чем сиденье унитаза.

Согласно тем же данным, кран в общей раковине оказался еще более загрязнённым — почти в 60 000 раз больше микробов, чем на унитазе.

Душевые — второй по загрязнённости элемент

Душевые лейки заняли второе место по уровню загрязнения как в отелях, так и в арендуемом жилье. Как минимум, количество бактерий на них превышало показатели сиденья унитаза в 25 000 раз, а число грамотрицательных палочковидных бактерий (тип микробов, опасных для здоровья) достигало 30 миллионов КОЕ (колониеобразующих единиц).

По словам исследователей, одна из причин такой антисанитарии — неравномерное внимание уборщиков: туалету уделяется больше усилий, ведь он считается самым грязным местом. Раковины и душевые могут оставаться недооценёнными с точки зрения гигиены.

Новость Телеграф

Одеяла, декоративные покрывала и подушки

В свою очередь сотрудники отеля поделились своим опытом c The Sun, перечислив вещи, к которым они никогда не прикасаются при заезде.

Они отметили, что после каждого пребывания в отеле всё постельное бельё и простыни, которыми пользовались гости, стираются, и последующие путешественники получают новые, чистые и ароматные комплекты.

Однако с одеялами, декоративными подушками, покрывалами и пледами дело обстоит несколько иначе. По словам работников гостиниц, случается, что никто их не чистит даже не неделями, а месяцами. В результате они становятся местами скопления аллергенов и патогенов.

Фото иллюстрационное

Поэтому путешественникам стоит снимать покрывала с постели сразу по приезде и обрабатывать кровать антисептическими средствами. Лучшим вариантом будет брать в поездку постельное бельё, если есть такая возможность.

Фен

Оказывается, фен входит в число самых грязных предметов в номере. Микробиолог Чак Герба провёл исследование чистоты нескольких номеров в отелях и выяснил, что на фенах находится множество бактерий из-за того, что их трогает много постояльцев, а горничные почти никогда не дезинфицируют их.

Фото иллюстрационное

Телефонная трубка и пульты от телевизора и кондиционера

К этим предметам в отелях прикасаются чаще всего, а убирают их, как правило, поверхностно. Исследования, проведённые микробиологами, показали, что они могут содержать, среди прочего, бактерии, вызывающие респираторные и желудочно-кишечные инфекции.

Фото иллюстрационное

Лучшим вариантом будет поместить пульты от телевизора и кондиционера в полиэтиленовые пакеты либо тщательно очистить поверхность спиртовыми салфетками.

Новость Телеграф

Выключатели

К ним первым тянется рука в номере, поэтому выключатели просто кишат бактериями. И мало кто из горничных меняет перчатки после мытья полов и уборки в ванной комнате, чтобы протереть выключатели. Эксперты рекомендуют сразу после заселения в номер протереть выключатели, а заодно и дверные ручки спиртовыми салфетками или обработать их любым антибактериальным средством.

Фото иллюстрационное

Посуда и столовые приборы

Значительная доля посуды в отелях недостаточно хорошо обработана. Ей чаще всего просто ополаскивают водой или протирают.

Фото иллюстрационное

Перед использованием посуду в номере нужно тщательно вымыть горячей водой с мылом или использовать одноразовую продукцию.

Ковры

Филип Тьерно, микробиолог и клинический профессор микробиологии и патологии в Медицинской школе Нью-Йоркского университета, не советует ходить в номере отеля босиком. Ковровые покрытия накапливают пыль, пылевых клещей и аллергены, которые могут вызвать проблемы у гостей с астмой или повышенной чувствительностью к аллергенам. Кроме того, плохое проветривание помещений способствует размножению микроорганизмов, включая бактерии и плесень, особенно если ковры плохо очищаются или находятся в условиях высокой влажности.

Советы по защите своего здоровья в отелях

Защита здоровья — важный аспект путешествия, особенно учитывая различные факторы риска, такие как незнакомые условия проживания, возможная антисанитария и стрессовые ситуации. Вот несколько полезных советов, которые помогут вам сохранить здоровье и комфорт в поездке:

Выбирайте гостиницы, соблюдающие строгие стандарты санитарии и регулярно проводящие глубокую уборку помещений.

Тщательно проверяйте чистоту номера перед заселением и при обнаружении проблем сообщите персоналу отеля об этом сразу же, чтобы номер заменили или убрали повторно.

Используйте собственные гигиенические принадлежности и специальные средства для дезинфекции поверхностей.

Ранее Telegraf.news писал, что система “всё включено”, такая популярная в отелях Турции и Египта, вовсе не является стопроцентным гарантом того, что турист получит отличное качество услуг и беззаботный отдых на курорте. Не гарантирует это даже наличие у выбранного вами отеля 5 звёзд. Почему это так и на что именно стоит обращать внимание туристам, планирующим свой отдых по системе “всё включено”, рассказал владелец польского туристического агентства Яцек Керученко.

«Ждите проблем» — Турагент рассказал, почему даже 5-звездочный отель в Турции не гарантирует качество