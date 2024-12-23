"Честно, страшновато" — Видео с лижущими асфальт лосями в TikTok породило десятки вопросов сразу к нескольким белорусским ведомствам

🎥 Видео

Опубликовано: 23.12.2024 14:33 , Обновлено: 23.12.2024

Лоси, перебегающие дорогу где-то вблизи леса, — зрелище, которое едва ли можно назвать удивительным для многих белорусов. Однако иногда животные не спешат покидать проезжую часть и находят повод задержаться на дороге. Так сразу несколько белорусов сняли на видео с лосями, которые облизывали асфальт. Эти видео быстро стали вирусными в TikTok и вызвали у белорусов много вопросов к ведомтвам.

По информации, которую сопроводил видео один из авторов, по пути из Минска это был уже пятый лось по счёту. Лося, лижущего асфальт, мужчина заметил между Мозырем и Наровлей.

Судя по всему, животное привлекла соль, которая, вероятно, входит в состав реагентов, которыми посыпают дороги от наледи. Любопытно, что зверей некоторое время не смущал приближающийся автомобиль: они продолжали облизывать дорогу под светом фар и очень нехотя покидали проезжую часть.

Пользователи соцсетей призвали друг друга быть осторожнее на дорогах и признались, что теперь ездят на низких скоростях, боясь столкнуться с дикими животными. Многие пожаловались на бездействие работников ведомств, ответственных за размещение “лизунов” в лесах. По их мнению, именно отсутствие солонцов, вынудило лосей слизывать соль, полную химических добавок, с асфальта.

“Разве это не вредно? Там же химия! Раньше лесхозы возили соль на подкормку, а сейчас?” - возмутился один из комментаторов.

“Солью посыпали дорогу, лоси лижут эту соль. Пипец, работники наших лесных угодий и природоохранники, почему не обеспечите животных солью?” - вторил другой.

“Надо вырубать лес по 15 метров с каждой стороны от обочины, чтобы снизить аварии с дикими животными”, - высказался третий.

“Не нужно вырубать лес вдоль дорог, а лесному хозяйству следует сделать лосиные кормушки и класть соль и сено, как это было в советское время”, - не согласился четвёртый.

“Ни в лесхоз претензии, а в БООР. Где доблестные егеря, почему не кладут соль по кормушкам?”, - задался в комментариях вопросом один из белорусов.

“Нет у меня жалости к лосям. Егеря забили на работу, а на дорогах страдают люди. Сам чудом ушёл от столкновения с таким вот. Честно, страшновато”, - написал ещё один комментатор.

“Почему бы не сделать, как у наших соседей в Польше? У них, независимо от того, какая трасса, везде ограждения из сетки!” - задался вопросом кто-то.

“А у меня к дорожникам вопросы. Неужели нельзя использовать какие-то другие посыпки для дороги? От этой соли страдают машины, экология и животные”, - возмутилась в комментариях ещё одна пользовательница.

“Куда смотрит гнк, вон солевые уже на дорогу выходят”, - пошутил один белорус.