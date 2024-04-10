"Не нравится? Вас никто не держит!" — В TikTok попало видео, как на Гродненщине операторы АЗС «рисуют от руки» дорожную разметку

🎥 Видео

Опубликовано: 10.04.2024 16:40 , Обновлено: 10.04.2024

В TikTok появилось видео, на котором сотрудницы автозаправочной станции от руки наносят дорожную разметку. Ролик собрал множество просмотров и комментариев от пользователей соцсети.

Двух сотрудниц АЗС, подметающих асфальт перед нанесением дорожной разметки кистью, зафиксировал один из проезжающих мимо автомобилистов. За сутки видео собрало более 70 тысяч просмотров и свыше 100 комментариев. Многие пользователи восприняли видео с улыбкой и восхитились трудом женщин, а кто-то назвал произошедшее обычным и ничем не примечательным явлением.

Тем не менее, нашлись и те, кто возмутился привлечением сотрудниц АЗС к работе, которую должны выполнять дорожные службы.

“Это теперь повсеместно на любой работе. И что поразительно - везде один ответ “не нравится? вас никто не держит!..”, — констатировал один из комментаторов.

“Это головотяпство неискоренимо, нету техники - все равно сделай, нет материалов - сделай, ну и просто хит от начальства слова - ну как-нибудь”, — написал ещё один комментатор.

“Операторы АЗС выполняют уже все работы траву косят, товар принимают, бензовозы принимают, в туалете убирают, разметку рисуют универсальные рабочие и при этом ещё и отпускают посетителей”, — написал один из пользователей.

Ранее Telegraf.news писал о том, что минская Госавтоинспекция рассказала о новых дорожных знаках и разметке, которые начнут использовать около учреждений образования. Экспериментальная разметка будет применена в столице уже в 2024 году.

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