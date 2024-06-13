"Не могу больше смотреть" - Белорусы похвастались урожаем лисичек в соцсетях. Где самые "богатые" места?
Дождливые, но в то же время теплые июньские деньки принесли свои "плоды": белорусы пошли в леса и собрали там немалый урожай лисичек. А фото- и видеоотчеты опубликовали в соцсетях.
Так, в TikTok белоруска показала полный пакет и ведро лисичек (13 кг, по ее словам), собранных 11 июня в Глусском районе Могилевской области.
В комментариях автор ролика рассказала, что грибы будет продавать. Здесь же поинтересовались, за какую цену покупают лисички. Кто-то написал, что за один килограмм - 10 - 12 рублей, другой юзер TikTok предложил продать кило за 5 рублей.
“Не знаю, где вы собирали. Я сама из Могилевской области, ездила сегодня в грибы, была в двух местах - только комаров и видела”, - поделилась пользовательница.
“Не могу больше смотреть, где это?” - написала комментаторша.
Корзину лисичек, собранных в Березовском районе Брестской области, показал еще один грибник в соцсети “ВКонтакте”.
Еще одна корзина лисичек - из, вероятно, Столбцовского района Минской области.
А в Чаусском районе Могилевской области - пять ведер разных размеров, полный ящик и еще неполный пакет. “По весу вышло 11,5 кг”, - поделился грибник.
Еще одна белоруска собрала полную корзину грибов 12 июня в Бобруйском районе Могилевской области.
Telegraf.news уже делился фото и видео грибных урожаев, которые собрали белорусы. Так, жительница Могилевщины показала в TikTok целое ведро лисичек.
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