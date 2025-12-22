НЦЗПД разрешил Деду Морозу принимать личные данные белорусов

Опубликовано: 22.12.2025 15:38 , Обновлено: 22.12.2025

В наши дни законом и нормативно-правовыми актами в Беларуси охвачены практически все сферы жизни. Даже у школьников недавно появился собственный кодекс с правами и обязанностями. А уж о том, что абсолютно все государственные и частные структуры обязаны соблюдать закон о защите персональных данных белорусов и не использовать их без согласия гражданина, юристы напоминают регулярно. На днях эти правила разъяснили даже Деду Морозу.

По общему правилу хранить у себя персональные данные человека (не говоря уже о том, чтобы их распространять и передавать третьим лицам) в Беларуси можно лишь в случае, если он дал на то своё однозначное, информированное согласие. К таким данным может относиться любая информация о человеке - от его Ф.И.О. и даты рождения до адреса и контактных телефонов. Нарушителям грозит административное наказание.

Но в некоторых случаях согласие человека на обработку его личных данных не требуется. В Законе о защите персональных данных есть целый список исключений из общего правила. Но самому разобраться во всех нюансах бывает не просто. Судя по всему, это не всегда получается сделать даже у умудрённых летами и жизненным опытом. По крайней мере, условного Деда Мороза, который ежегодно получает от детей сотни тысяч писем - с обратными адресами, своими именами и другой информацией, которой малыш решил поделиться со сказочным волшебником, формально также можно назвать “оператором персональных данных. Следовательно, с юридической точки зрения, на него также распространяются всё те же требования к защите персональных данных.

Но специалисты Национального центра защиты персональных данных Беларуси (НЦЗПД) успокоили Деда Мороза - принимать личные данные белорусов ему можно и без получения отдельного согласия на их обработку. Формально, получая от ребёнка письмо и оправляя ему в ответ подарочек под ёлку, между ним и ребёнком заключается “договор на совершение определённых действий” - а в таком случае отдельное согласие на обработку личных данных не требуется.

“А если Дед Мороз по совместительству папа, то Закон на такую обработку персональных данных не распространяется”, - добавили в НЦЗПД.

Кстати, если ваш ребёнок ещё маленький и со сказочным волшебником встречаться будет впервые, к этому событию его следует подготовить, чтобы он не растерялся в присутствии незнакомых, пусть и сказочных взрослых.

Где в Беларуси дети могут встретиться с Дедом Морозом и во сколько это обойдётся родителям? Собрали адреса резиденций во всех областях