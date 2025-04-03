Жалобы есть? Минские экологи проверили «условия содержания в неволе» льва Шерхана

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Опубликовано: 03.04.2025 16:20 , Обновлено: 03.04.2025

Минские экологи, совместно с учёными и ветеринарами, рассказали о проверке условий содержания льва Шерхана в столичном зоопарке. Официальный вердикт — всё в норме.

Как сообщило Минприроды, к «обследованию» привлекли представителей НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам и главного ветврача Заводского района Минска. Всё это — во исполнение статьи 43 Закона «О животном мире», которая предписывает участие науки в таких проверках.

По итогам «обследования», проверяющие пришли к выводу, что для Шерхана «обеспечены все условия, отвечающие его биологическим, видовым, физиологическим и индивидуальным потребностям». В вольере, как уверяют контролёры, имеются все «необходимые приспособления», включая кормушки, поилки, игрушки и «другие элементы обогащения среды». Главный ветврач также доложил, что Шерхан «чувствует себя удовлетворительно».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как минчанка показала в TikTok «красивущих моделей» — белок, которые живут в одном из столичных парков, недалеко от столичного универмага «Беларусь». Одна из них без какой-либо видимой опаски некоторое время охотно позировала девушке на камеру, позволив снять её с самых выгодных ракурсов. Однако зрители в комментариях не только умилились красотой животного, но и выказали ряд опасений. Почему?

«Ждёт оплаты за съемку» — Минчанка показала «красивущую модель» из парка. Почему посоветовали «не смотреть ей в глаза так близко»?