«Зелёный НЛО» пробил крышу жилого дома в России

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Опубликовано: 11.11.2025 11:09 , Обновлено: 11.11.2025

Учёные вычислили источник загадочного "зелёного свечения" в небе над Москвой, снятого на камеры десятками очевидцев утром 27 октября. Предполагалось, что "неопознанный летающий объект" был не более чем сгоревшим в земной атмосфере космическим мусором. Однако эта теория, высказанная некоторыми российскими учёными, оказалась ошибочной.

Источником “зелёного болида” оказался всё-таки метеорит. Его удалось найти аж в Новгородской области, причём только благодаря счастливой (по крайней мере, для учёных) случайности - метеорит угодил аккурат в жилой дом. Он повредил крышу частного дома и застрял в ней.

Фотографиями с места “космического ЧП” поделился Telegram-канал AstroAlert.

















Предварительные исследования, проведённые в Институте геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской Академии наук (РАН) показали, что найденный метеорит, скорее всего, относится к обыкновенным хондритам группы LL6, то есть представляет собой каменный метеорит.

Версию с метеоритом многие любители астрофизики изначально отметили именно из-за зеленоватого свечения болида. Как поясняли специалисты, такой зелёный оттенок обычно даёт при сгорании никель, а белый оттенок, в который перешёл загадочный объект впоследствии, даёт при сгорании магний. Эти два металла составляют основу космопромышленности - из них часто делают детали космической техники.

В небе над Москвой заметили яркий НЛО с зелёным свечением. Что это было?

Тем не менее, как отметили авторы Telegram-канала AstroAlert, учёные в прошлом не раз наблюдали за болидами Персеид, в которых также нет твердых частиц металлов, но при этом они светились зелёным цветом. Так что по одному лишь оттенку делать вывод о составе болида, по мнению профессиональнов, неверно - болид вполне может светится зелёным и без наличия металлов в составе.

То, что обнаруженный метеорит является действительно тем самым “зеленоватым НЛО”, замеченным над Москвой, говорят и расчёты профильных специалистов. Так, польский эксперт Матеуш Змия подробно рассчитал траекторию полёта наблюдаемого над Москвой болида и пришёл к выводу, что космический объект, действительно, должен был упасть где-то в Новгородской области России.



