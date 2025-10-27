В небе над Москвой заметили яркий НЛО с зелёным свечением. Что это было?

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Опубликовано: 27.10.2025 08:59 , Обновлено: 27.10.2025

Минувшая ночь отметилась для жителей московского региона не только очередной массированной атакой беспилотников, но и ярким космическим шоу, которое можно было наблюдать в небе на российской столицей. В соцсетях появились десятки видео загадочного светящегося объекта, внезапно вспыхнувшего на ночном небе зеленоватым свечением и оставившим за собой огненный хвост.

В условиях атаки беспилотников, за которыми всю ночь охотились российские средства ПВО Подмосковья, огненный шар, появившийся в небе над российской столицей, для кого-то показался тревожным знаком. Однако картина оказалась несколько иная: яркий огненный объект оказался скорее похож на сгорающий в атмосфере метеорит. Тем более, его могли наблюдать не только в Москве, но и в Подмосковье - в Видном, Жуковском, Раменском, Люберцах.

Тем не менее, до сих пор объект так и остаётся неопознанным: его скорость оказалась слишком низкой для метеорита.

По данным российского Минобороны, за минувшую ночь в небе над Московским регионом сбили не менее 40 беспилотников, в том числе 34 дрона, летевших на Москву. Однако специалисты не склонны связывать запечатлённую десятками москвичей вспышку в небе с работой российского ПВО.

Некоторые специалисты в комментарии российскому Telegram-каналу Mash выказали предположение, что наблюдаемое в ночном небе шоу - не более чем сгоревший в земной атмосфере космический мусор, к примеру, часть старого космического спутника.

На это указывает в том числе и приметное зелёное свечение, которое заметили очевидцы в самом начале огненной вспышки. Такой зелёный цвет, по словам специалистов, даёт никель, а белый оттенок, в который перешёл загадочный объект впоследствии, даёт при сгорании магний. Эти два металла составляют основу космопромышленности - из них часто делают детали космической техники.