Японский миллиардер передумал лететь на ракете SpaceX вокруг Луны. Ранее он потратил $80 млн на эту идею

Опубликовано: 03.06.2024 17:23 , Обновлено: 13.11.2024

Полет японского миллиардера вместе с восемью другими гражданскими лицами на борту ракеты SpaceX вокруг Луны отменился из-за "слишком большого количества задержек". Об этом сообщило издание Daily Mail.

Путешествие японца задумывалось как один из крупнейших космических полетов десятилетия, который мог бы открыть новую эру космического туризма. Но миссия DearMoon, которая должна была перевезти девять гражданских лиц вокруг Луны на корабле SpaceX Starship, была отменена из-за задержек.

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который задумал и профинансировал миссию, заявил, что принял “трудное решение”, поскольку до сих пор “неясно, когда Starship сможет запуститься”.

«Я не могу планировать свое будущее в этой ситуации, и я чувствую себя ужасно, заставляя членов экипажа ждать дольше, отсюда и трудное решение об отмене на данный момент”, - заявил Маэдзава в соцсети Х и принёс извинения тем, “кто был в восторге от реализации этого проекта”.

Известно, что японец заплатил SpaceX 80 миллионов долларов за поездку еще в 2018 году и ожидал, что полёт произойдёт в 2023 году. Сколько средств вернут Маэдзаве, пока не ясно.

Планировалось, что эта гражданская миссия после запуска пробудет на орбите Луны на борту ракеты SpaceX Starship в течение примерно семи дней (без приземления на нее), а затем вернётся на Землю.

Многие пользователи соцсети осудили решение японского миллиардера, назвав его “ерундой” и добавив, что нельзя ожидать, что такой амбициозный проект “произойдет быстро”.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск ранее выражал надежду, что в конце этого десятилетия Starship доставит людей на Луну и Марс, хотя ракета всё еще находится на этапе испытаний.

Ранее Telegraf.news писал о том, что первый пилотируемый запуск космического корабля Boeing Starliner пообещали произвести, несмотря на предупреждения подрядчиков NASA о возможной катастрофе.

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