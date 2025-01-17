Всемирный фонд памятников включил Луну в список культурных объектов, которые находятся под угрозой

Опубликовано: 17.01.2025 11:20 , Обновлено: 17.01.2025

Всемирный фонд памятников (WMF) включил Луну в список объектов, которые могут исчезнуть из-за нерегулируемого космического туризма. В организации пришли к выводу, что потенциальные мародёрства и коммерческие полёты представляют опасность для артефактов, оставленных на Луне в результате высадки астронавтов.

Президент и исполнительный директор WMF Бенедикт де Монлор рассказал, что Луну включили в список из 25 объектов по причине «растущих рисков на фоне ускоряющейся лунной деятельности», которая, по мнению WMF, «проводится без надлежащих протоколов сохранения», сообщила британская газета The Guardian.

Монлор утверждает, что частные полёты на Луну начнутся после того, как миссия «Артемида III» NASA, запланированная на середину 2027 года, совершит первую посадку с экипажем на спутник Земли с начала 1970-х годов. Особую тревогу у экспертов вызывает то, что туристы могут повредить такие места, как, например, следы Нила Армстронга и Базза Олдрина.

«Впервые Луна включена в список. Это сделали для того, чтобы отразить насущную необходимость признать и сохранить артефакты, свидетельствующие о первых шагах человечества за пределами Земли, которые представляют определяющий момент в нашей общей истории», — отметил директор Всемирного фонда памятников.

[info_b] Всемирный фонд памятников (WMF) — международная благотворительная организация, которая занимается сохранением культурного наследия по всему миру (основана в 1965 году). Для поддержки состояния исторических объектов фонд сотрудничает с местными сообществами, правительствами стран и другими организациями.

Одним из основных проектов WMF является список World Monuments Watch, который привлекает внимание к памятникам, находящимся под угрозой разрушения, и помогает собирать ресурсы для их сохранения. Фонд также активно занимается проектами по адаптации исторических объектов к изменениям климата. [/info_b]

Сотрудники фонда считают, что научные экспедиции и космический туризм могут повлиять на состояние поверхности Луны. Это касается и вещей, оставленных на поверхности спутника Земли: например, золотой оливковой ветви или 125 миниатюрных скульптур, доставленных на Луну американской компанией SpaceX.

Тем не менее, несмотря на призывы к защите, некоторые эксперты утверждают, что угрозы для Луны не так актуальны, поскольку многие научные миссии направляются далеко от мест предыдущих посадок, а космический туризм пока не затрагивает эти исторические участки.

Ранее Telegraf.news писал, что в 1969 году американские астронавты прилетели на Луну во время миссии «Аполлон-11» и установили на ней свой флаг. Это было символичным шагом, ведь США отказались от любых территориальных претензий на Луну в соответствии с Договором ООН по космосу. Журналисты Telegraf.news попытались разобраться, что произошло с этим и остальными флагами за 50 лет.

Новость Телеграф

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