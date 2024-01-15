Учёные объяснили природу "волшебных островов" на спутнике Сатурна Титане

Опубликовано: 15.01.2024 10:47 , Обновлено: 15.01.2024

Учёные предположили, что на спутнике Сатурна Титане есть айсберги, которые плавают в метановых морях. Так геофизики попытались объяснить природу странных "волшебных островов", которые появляются и исчезают в течение нескольких часов или недель.

Эти так называемые острова на самом деле могут быть пористыми, похожими на губку комками снега, которые медленно наполняются жидкостью, а затем тонут.

Учёный Синт Ю из Техасского университета в Сан-Антонио и ее коллеги, чтобы проверить свою идею, использовали то, что мы знаем об этих атмосферных соединениях и о том, как они, как ожидается, будут взаимодействовать с морями Титана, [link href=“https://www.newscientist.com/article/2412234-strange-magic-islands-on-saturns-moon-titan-may-be-porous-iceberg/” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщил [/link] журнал New Sientist.

Как правило, мы ожидаем, что любые твердые частицы на поверхности этих морей немедленно затонут, потому что жидкостью на Титане является метан, а не вода. В то время как молекулы воды имеют тенденцию цепляться друг за друга и отталкивать другие материалы, метан легко захватывает другие молекулы, поэтому лужа жидкого метана имеет очень низкое поверхностное натяжение.

”… поместите метан на ту же поверхность, и он расползется по ней всей”, - пояснил Майкл Маласка из Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии, который не принимал участия в научной работе, но результат которой его сильно заинтересовал. Это означает, что метановые океаны и озера на Титане должны немедленно поглощать любые твердые частицы, даже те, которые в противном случае могли бы плавать в воде.

Но этого явно не происходит с волшебными островами, которые появились как эфемерные яркие пятна в наблюдениях с космического аппарата Cassini. “Чтобы мы могли увидеть волшебные острова, они не могут просто всплыть на секунду, а затем затонуть, - рассказал, в свою очередь, Синт Ю в своей статье. - Они должны плавать какое-то время, но и не вечно”.

Исследователи нашли решение этой проблемы: если бы на берегу скопились большие куски снега, они могли бы образовать льды, которые были бы полны отверстий, как губки. Если эти пористые “айсберги” откладывались от суши, то могли плавать в морях Титана достаточно долго, чтобы “Кассини” мог их заметить. Это сработало бы, если бы, по расчетам исследователей, губкообразные структуры содержали достаточно пустого пространства – минимум от 25 до 50% в зависимости от точного состава льда.

Однако это не означает, что таинственные острова определенно являются пористыми айсбергами. “Мы сужаем различные сценарии для волшебных островов, но мы все еще не знаем ответа”, - заявил Маласка. Другие возможные объяснения включают пузырьки газообразного азота, волны, вызванные ветром, или твердые отложения в океанах.