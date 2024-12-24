В Якутии нашли тело детёныша "самого сохранившегося" мамонта

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Опубликовано: 24.12.2024 08:55 , Обновлено: 24.12.2024

Российские учёные объявили о нахождении в Сибири туши мамонтёнка, которой 50 тысяч лет. По данным исследователей, это самые сохранившиеся останки древнего животного, о которых известно на данный момент.

По словам учёных, найденный мамонтёнок, которого назвали Яной, погиб в годовалом возрасте, получив травму спины от падения во время Ледникового периода. Его нашли в так называемых “Вратах ада” — быстро расширяющейся термокарстовой впадине в Якутском регионе России.

О находке объявили только сейчас, хотя обнаружена она была ещё летом.

«Мамонтёнка нашли местные жители случайно, обнаружив переднюю часть, торчащую из почвы. При оттаивании труп древнего животного разделился на две части. Сперва вытаяла передняя часть, и под тяжестью она провалилась. Задние конечности и тазовая часть находились ещё в мерзлоте», - рассказали подробности в пресс-службе Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) имени М.К. Аммосова.





















Тело мамонтёнка, включая уши, губы и глазницы, хорошо сохранилось. Пострадали только конечности животного, которые, вероятно, были оклёваны доисторическими воробьями или другими птицами. Высота мамонтёнка в холке составила 1,2 м, а длина — не более 2 м. Вес находки составил 100 кг.

Это седьмой из найденных когда-либо учёными детёнышей шерстистого мамонта (шесть из них находятся в России), и его признали наиболее сохранившимся. В 2025 году тело мамонта будет изучено дополнительно, и учёные надеются найти целые ядра клеток для возможного клонирования.

К слову, это не единственная впечатляющая находка, которую исследователи обнаружили в гигантском кратере Батагайка (“Врата ада”), который находится вблизи поселка Батагай Верхоянского района на севере Якутии.

Ранее там в вечной мерзлоте уже был найден прекрасно сохранившийся доисторический жеребёнок, возраст которого составлял около 42 170 лет. Он принадлежал к холодостойкому виду, ленской лошади, который в настоящее время вымер.

В ноябре этого года исследователи в северо-восточном регионе Якутии обнаружили останки крошечного детеныша саблезубого кота возрастом 32 000 лет, а в начале этого года была найдена туша волка возрастом 44 000 лет.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в российской Сибири из-за глобального потепления разрастаются “врата ада”. Это следует из совместного доклада ученых из РФ и Германии в международном научном журнале Geomorphology.

В России начали разрастаться «врата ада»