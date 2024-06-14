В России начали разрастаться "врата ада"

📷 Фото

Опубликовано: 14.06.2024 08:54 , Обновлено: 14.06.2024

В российской Сибири из-за глобального потепления разрастаются "врата ада". Это следует из совместного доклада ученых из РФ и Германии в международном научном журнале Geomorphology.

Исследование посвящено термокарстовому провалу Батагайка в Якутии, который также называют «вратами ада». По словам ученых, из-за потепления и таяния вечной мерзлоты целый участок тайги уходит под землю. Ширина кратера в 2014 году была 790 метров, сейчас — почти 1 км. Глубина — около 100 метров.

При этом провал продолжает расширяться.

Скорость таяния и расширения кратера также растёт: в 1990-е она составляла 7-10 метров в год, сейчас — до 30 метров в год.