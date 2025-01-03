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В Великобритании нашли самую длинную "дорогу динозавров"

В Великобритании нашли самую длинную "дорогу динозавров"
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Палеонтологи из Великобритании обнаружили окаменелые следы динозавров возрастом 166 миллионов лет недалеко от оживлённой трассы. Более 200 следов древних рептилий сгруппированы в пять отдельных цепочек, которые назвали "дорогой динозавров". О подробностях находки сообщило издание Daily Mail.

Следы динозавров были обнаружены на дне карьера Дьюарс-Фарм в Оксфордшире всего в нескольких сотнях метров от оживленной трассы М40.

Окаменелости скрывались под слоем глины, и впервые их заметил один из рабочих карьера. Копая глину для доступа к дну карьера, он обнаружил «необычные неровности», после чего сообщил специалистам, и были начаты масштабные раскопки.

В июне прошлого года более 100 ученых и волонтеров тщательно исследовали свыше 200 окаменелых следов. Они создали слепки отпечатков для дальнейшего изучения, а также сделали более 20 000 фотографий, чтобы создать полную 3D-модель этого места.

К слову, ранее в этом районе уже были сделаны подобные находки. В 1997 году в предыдущем известняковом карьере нашли более 40 следов завроподов и тероподов — двуногих динозавров, включая тираннозавра.

Однако это место было закрыто до появления цифровых камер и дронов, что сделало невозможным создание 3D-моделей следов. Таким образом, последнее открытие предоставляет особенно ценную информацию о динамично развивавшейся доисторической экосистеме.

В карьере ученые из Оксфордского и Бирмингемского университетов обнаружили огромную площадь, заполненную сотнями различных следов динозавров.

След завропода (слева) и мегалозавра. Фото: DailyMail
След завропода (слева) и мегалозавра. Фото: DailyMail

“Когда ноги гигантских животных, некоторые из которых весили до 10 тонн, вошли в грязь, они оставили после себя как отпечаток ноги, так и ободок вытесненной грязи вокруг отпечатка. Поверхность затем была затоплена и захоронена более богатой глиной грязью, что сохранило следы. Со временем и дальнейшим захоронением эти отложения превратились в камень», - объяснил, как сохранились следы Дункан Мердок, палеонтолог из Оксфордского университета.

Пять групп следов назвали самыми протяжёнными следами динозавров в Великобритании. Самая длинная цепочка следов достигла 150 метров.

"Дорога динозавров" растянулась на 150 метров вдоль дна карьера
"Дорога динозавров" растянулась на 150 метров вдоль дна карьера

Четыре из этих следов принадлежат травоядным динозаврам с длинными шеями, вероятно, цетозаврам, которые были 18-метровыми родственниками диплодока. Пятый след принадлежит мегалозавру — свирепому хищнику длиной девять метров, который обитал в болотистых лагунах Британии в эпоху середины юрского периода.

По словам исследователей, найденные следы проливают свет на “поведение вымерших животных”. Размер, форма и положение следов могут рассказать, как передвигались некоторые виды динозавров, каковы были их размеры и скорость.

Учёные выяснили, что мегалозавр мог передвигаться со скоростью около пяти км/ч — примерно столько же, сколько составляет скорость ходьбы человека.

Исследователи уверены, что есть высокая вероятность обнаружения дополнительных следов в будущем.

Ранее Telegraf.news писал о том, что проливные дожди в южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул помогли появиться на поверхности останкам динозавра, которым, по подсчётам археологов, примерно 233 млн лет. Исследователи уже заявили, что это открытие поможет пролить свет на самые ранние времена существования динозавров и их эволюционное происхождение.

В Бразилии дождь помог найти самые древние останки динозавра. Чем важны?

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