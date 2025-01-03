В Великобритании нашли самую длинную "дорогу динозавров"

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Опубликовано: 03.01.2025 09:47 , Обновлено: 03.01.2025

Палеонтологи из Великобритании обнаружили окаменелые следы динозавров возрастом 166 миллионов лет недалеко от оживлённой трассы. Более 200 следов древних рептилий сгруппированы в пять отдельных цепочек, которые назвали "дорогой динозавров". О подробностях находки сообщило издание Daily Mail.

Следы динозавров были обнаружены на дне карьера Дьюарс-Фарм в Оксфордшире всего в нескольких сотнях метров от оживленной трассы М40.

Окаменелости скрывались под слоем глины, и впервые их заметил один из рабочих карьера. Копая глину для доступа к дну карьера, он обнаружил «необычные неровности», после чего сообщил специалистам, и были начаты масштабные раскопки.

В июне прошлого года более 100 ученых и волонтеров тщательно исследовали свыше 200 окаменелых следов. Они создали слепки отпечатков для дальнейшего изучения, а также сделали более 20 000 фотографий, чтобы создать полную 3D-модель этого места.

К слову, ранее в этом районе уже были сделаны подобные находки. В 1997 году в предыдущем известняковом карьере нашли более 40 следов завроподов и тероподов — двуногих динозавров, включая тираннозавра.

Однако это место было закрыто до появления цифровых камер и дронов, что сделало невозможным создание 3D-моделей следов. Таким образом, последнее открытие предоставляет особенно ценную информацию о динамично развивавшейся доисторической экосистеме.

В карьере ученые из Оксфордского и Бирмингемского университетов обнаружили огромную площадь, заполненную сотнями различных следов динозавров.

След завропода (слева) и мегалозавра. Фото: DailyMail

“Когда ноги гигантских животных, некоторые из которых весили до 10 тонн, вошли в грязь, они оставили после себя как отпечаток ноги, так и ободок вытесненной грязи вокруг отпечатка. Поверхность затем была затоплена и захоронена более богатой глиной грязью, что сохранило следы. Со временем и дальнейшим захоронением эти отложения превратились в камень», - объяснил, как сохранились следы Дункан Мердок, палеонтолог из Оксфордского университета.

Пять групп следов назвали самыми протяжёнными следами динозавров в Великобритании. Самая длинная цепочка следов достигла 150 метров.

"Дорога динозавров" растянулась на 150 метров вдоль дна карьера

Четыре из этих следов принадлежат травоядным динозаврам с длинными шеями, вероятно, цетозаврам, которые были 18-метровыми родственниками диплодока. Пятый след принадлежит мегалозавру — свирепому хищнику длиной девять метров, который обитал в болотистых лагунах Британии в эпоху середины юрского периода.

По словам исследователей, найденные следы проливают свет на “поведение вымерших животных”. Размер, форма и положение следов могут рассказать, как передвигались некоторые виды динозавров, каковы были их размеры и скорость.

Учёные выяснили, что мегалозавр мог передвигаться со скоростью около пяти км/ч — примерно столько же, сколько составляет скорость ходьбы человека.

Исследователи уверены, что есть высокая вероятность обнаружения дополнительных следов в будущем.

Ранее Telegraf.news писал о том, что проливные дожди в южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул помогли появиться на поверхности останкам динозавра, которым, по подсчётам археологов, примерно 233 млн лет. Исследователи уже заявили, что это открытие поможет пролить свет на самые ранние времена существования динозавров и их эволюционное происхождение.

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