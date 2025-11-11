В НАН РБ объявили об изобретении кондиционера для коровников - "Туманообразование"

Опубликовано: 11.11.2025 14:30 , Обновлено: 11.11.2025

Генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства Дмитрий Комлач рассказал о новых разработках белорусских учёных, которые уже внедряются в работу местными аграриями. В числе прочего Комлач упомянул изобретение кондиционера для коровников с функцией "туманообразования".

Рассказывая о перспективных новинках для сельского хозяйства, Комлач упомянул гребёнчатые грабли с конструктивными особенностями, позволяющими минимизировать попадание частиц почвы в заготавливаемые корма, ленточный валкователь, которую Комлач назвал “машиной высшего порядка” - опытные партии этого оборудования уже работают в отдельных хозяйствах.

Комлач также описал новый комплекс по поддержанию микроклимата на молочно-товарных комплексах, которые также предложили внедрять на белорусских фермах. Судя по описанию, это очень похоже на специализированный кондиционер для коровников. Он включает систему вентиляции, систему водяного охлаждения, систему управления и контроля за микроклиматом на комплексе. Её учёные предложили в двух исполнениях ― с капельным разбрызгиванием или с функцией туманообразования.

Специалист пояснил, что такая система позволяет поддерживать оптимальный микроклимат на ферме, что напрямую влияет на продуктивность скота. По словам Комлач, при температуре в 16°C у животных происходит нарушение терморегуляции и прочих физиологических процессов, что снижает показатели надоев, а при температуре свыше 26°C этот показатель может падать до 50%, а жирность самого молока снижается примерно на 45%.

Комлач отметил, что разработанная учёными система в автоматизированном режиме способна контролировать температуру, влажность воздуха в помещении, а также поддерживать уровень СО2 и отслеживать другие параметры воздушной среды, поддерживая их в требуемых пределах.

По словам Комлача, система показала хорошую эффективность. На прошлой неделе была проведена опытная приёмка комплекса и на сегодняшний день машины уже ставят на серийное производство.

В целом на сегодняшний день первоочередной задачей учёных профильного центра НАН Комлач назвал “максимальную механизацию и автоматизацию” технологических процессов производства сельхозпродукции при снижении её себестоимости - разработку автоматизированных, роботизированных средств, беспилотных машин и комплексов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в октябре этого года Президент Беларуси посетил в Гомельской области ОАО «Агро-Лясковичи», где ему показали строительство молочно-товарного комплекса (в народе коровник) из дерева. Что не обычно для белорусского сельского хозяйства. Лукашенко пообещал ""тиражировать” проект по всей стране.

Лукашенко показали строительство и деревянного коровника — «По всей стране будем тиражировать»