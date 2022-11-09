В Италии нашли десятки древних бронзовых статуй "эпохи великих конфликтов"

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Опубликовано: 09.11.2022 15:53 , Обновлено: 09.11.2022

Археологи в Италии обнаружили более двух десятков прекрасно сохранившихся бронзовых статуй, относящихся ко временам древнего Рима, в термальных ваннах в Тоскане. Эксперты уже назвали открытие сенсационной находкой.

Статуи были обнаружены в Сан-Кашиано-деи-Баньи, городке на вершине холма в провинции Сиена, примерно в 160 километрах к северу от Рима, где археологи с 2019 года исследуют руины древней бани.

“Это очень важная, исключительная находка”, - заявил агентству Reuters Якопо Таболли, доцент Университета для иностранцев в Сиене, который координирует раскопки. Массимо Осанна, высокопоставленный чиновник министерства культуры Италии, назвал это одним из самых замечательных открытий “в истории древнего Средиземноморья” и самым важным с тех пор, как бронзовые статуи Риаче, гигантская пара древнегреческих воинов, были извлечены из моря у берегов Италии в 1972 году.

Таболли сказал, что статуи, изображающие Гигию, Аполлона и других греко-римских божеств, украшали святилище до того, как их погрузили в термальные воды в рамках своего рода ритуала, “вероятно, примерно в 1 веке нашей эры. “Вы даете воде, потому что надеетесь, что вода что-то вернет вам”, - сказал он об этом ритуале.

Большинство статуй датируются периодом между 2 веком до нашей эры и 1 веком нашей эры, периодом “великих преобразований в древней Тоскане”, когда она перешла от этрусского правления к римскому, говорится в заявлении Министерства культуры Италии.

Это была “эпоха великих конфликтов” и “культурного осмоса”, в которой святилище Великих бань Сан-Кашиано представляло собой “уникальную многокультурную и многоязычную гавань мира, окруженную политической нестабильностью и войной”, - говорится в сообщении министерства Италии.

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