В Испании обнаружили самое древнее вино, которому 2000 лет. Можно ли его пить?

Опубликовано: 19.06.2024 15:43 , Обновлено: 19.06.2024

Испанские исследователи объявили об обнаружении самого древнего вина из когда либо найденных. Напиток сумел сохранить жидкую форму спустя 2000 лет. Об этом сообщило издание Guardian.

Погребальная урна с жидкостью была обнаружена ещё в 2019 году, однако лишь теперь учёные с уверенностью смогли заявить, что её содержимое - древнее вино. Анализ, проведенный экспертами из Университета Кордовы, установил, что желтовато-коричневая жидкость внутри урны, которая была найдена в редкой нетронутой римской гробнице в андалузском городе Кармона, представляет собой местное белое вино, похожее на шерри.

В найденной гробнице было восемь погребальных ниш, в шести из которых находились урны из известняка, песчаника или стекла и свинца. В каждой урне находились кремированные костные останки одного человека, а на двух из них были написаны имена умерших: Hispanae и Senicio. В минувшем году гробница попала в заголовки газет, когда исследователи объявили, что они нашли в одной из урн хрустальный флакон с римскими духами с ароматом пачули 2000-летней давности. Однако учёные умолчали об некоторых других находках до их изучения.

«В урне, наполненной жидкостью, также находились кремированные кости человека и золотое кольцо, украшенное двуглавым Янусом. Его положили позже, и на мертвеце его не было, когда его кремировали. Было также то, что могло быть металлическими ножками кровати, на которой было кремировано тело», - рассказали исследователи.

Как только команда учёных смогла установить, что около пяти литров красноватой жидкости в стеклянной колбе внутри урны возникли не в результате конденсата или наводнения, они приступили к ее анализу. Тесты показали, что её pH составил 7,5, что близко к воде, и она содержала химические элементы, очень похожие на те, что содержатся в современных винах.

«Мы искали биомаркеры — химические соединения, которые однозначно говорят вам, что представляет собой конкретное вещество. В данном случае мы искали полифенолы, свойственные вину. Нам удалось обнаружить семь винных полифенолов. Мы сравнили их с полифенолами из вин из этой части Андалусии, и они совпали. Это подтвердило, что это было вино. Следующее, что нужно было сделать, — это установить, белое это вино или красное», - рассказал Хосе Рафаэль Руис Арребола, химик-органик из Университета Кордовы, который руководил исследованием вина.

Отсутствие сиреневой кислоты, которая образуется при разложении основного пигмента красных вин, ясно указало на то, что это белое вино – как и местные римские мозаики, изображающие людей, топчущих белый виноград.

«Вино оказалось очень похожим на вина отсюда, в Андалусии: Монтилья-Морилес; вина типа шерри из Хереса и мансанилья из Санлукара», — сказал Руис Арребола.

Все это подняло довольно деликатный вопрос. Неужели ни у кого из них не возникло искушения, пусть даже мимолетного, попробовать это замечательное историческое вино? Руис Арребола признал, что полушутя предложил ведущему археологу Хуану Мануэлю Роману взять с собой «маленький стаканчик», чтобы отпраздновать открытие.

«Оно ни в коей мере не токсично – мы провели микробиологический анализ. Но у меня есть сомнения по этому поводу, потому что это вино провело 2000 лет в контакте с кремированным телом мертвого римлянина. Жидкость немного мутная из-за остатков костей. Но я думаю, мы могли бы отфильтровать это и попробовать. Хотя я бы предпочел, чтобы кто-то другой первым это попробовал», - сказал исследователь.

Ранее самым древним образцом вина, которое сохранилось в жидком состоянии была винная бутылка Шпейера, которая была раскопана в римской гробнице недалеко от немецкого города Шпейер в 1867 году и была произведена примерно в 325 году нашей эры.

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