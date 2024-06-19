В Испании обнаружили самое древнее вино, которому 2000 лет. Можно ли его пить?
Испанские исследователи объявили об обнаружении самого древнего вина из когда либо найденных. Напиток сумел сохранить жидкую форму спустя 2000 лет. Об этом сообщило издание Guardian.
Погребальная урна с жидкостью была обнаружена ещё в 2019 году, однако лишь теперь учёные с уверенностью смогли заявить, что её содержимое - древнее вино. Анализ, проведенный экспертами из Университета Кордовы, установил, что желтовато-коричневая жидкость внутри урны, которая была найдена в редкой нетронутой римской гробнице в андалузском городе Кармона, представляет собой местное белое вино, похожее на шерри.
В найденной гробнице было восемь погребальных ниш, в шести из которых находились урны из известняка, песчаника или стекла и свинца. В каждой урне находились кремированные костные останки одного человека, а на двух из них были написаны имена умерших: Hispanae и Senicio. В минувшем году гробница попала в заголовки газет, когда исследователи объявили, что они нашли в одной из урн хрустальный флакон с римскими духами с ароматом пачули 2000-летней давности. Однако учёные умолчали об некоторых других находках до их изучения.
«В урне, наполненной жидкостью, также находились кремированные кости человека и золотое кольцо, украшенное двуглавым Янусом. Его положили позже, и на мертвеце его не было, когда его кремировали. Было также то, что могло быть металлическими ножками кровати, на которой было кремировано тело», - рассказали исследователи.
Как только команда учёных смогла установить, что около пяти литров красноватой жидкости в стеклянной колбе внутри урны возникли не в результате конденсата или наводнения, они приступили к ее анализу. Тесты показали, что её pH составил 7,5, что близко к воде, и она содержала химические элементы, очень похожие на те, что содержатся в современных винах.
«Мы искали биомаркеры — химические соединения, которые однозначно говорят вам, что представляет собой конкретное вещество. В данном случае мы искали полифенолы, свойственные вину. Нам удалось обнаружить семь винных полифенолов. Мы сравнили их с полифенолами из вин из этой части Андалусии, и они совпали. Это подтвердило, что это было вино. Следующее, что нужно было сделать, — это установить, белое это вино или красное», - рассказал Хосе Рафаэль Руис Арребола, химик-органик из Университета Кордовы, который руководил исследованием вина.
Отсутствие сиреневой кислоты, которая образуется при разложении основного пигмента красных вин, ясно указало на то, что это белое вино – как и местные римские мозаики, изображающие людей, топчущих белый виноград.
«Вино оказалось очень похожим на вина отсюда, в Андалусии: Монтилья-Морилес; вина типа шерри из Хереса и мансанилья из Санлукара», — сказал Руис Арребола.
Все это подняло довольно деликатный вопрос. Неужели ни у кого из них не возникло искушения, пусть даже мимолетного, попробовать это замечательное историческое вино? Руис Арребола признал, что полушутя предложил ведущему археологу Хуану Мануэлю Роману взять с собой «маленький стаканчик», чтобы отпраздновать открытие.
«Оно ни в коей мере не токсично – мы провели микробиологический анализ. Но у меня есть сомнения по этому поводу, потому что это вино провело 2000 лет в контакте с кремированным телом мертвого римлянина. Жидкость немного мутная из-за остатков костей. Но я думаю, мы могли бы отфильтровать это и попробовать. Хотя я бы предпочел, чтобы кто-то другой первым это попробовал», - сказал исследователь.
Ранее самым древним образцом вина, которое сохранилось в жидком состоянии была винная бутылка Шпейера, которая была раскопана в римской гробнице недалеко от немецкого города Шпейер в 1867 году и была произведена примерно в 325 году нашей эры.
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