В Институте истории НАН предложили белорусам помочь с раскопками тысячелетних курганов. Как поучаствовать?

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Опубликовано: 27.03.2025 10:36 , Обновлено: 27.03.2025

Институт истории Национальной академии наук Беларуси предложил всем желающим принять участие в археологических раскопках. Узнали, какие археологические экспедиции в 2025 году планируется открыть для волонтеров и где искать информацию об условиях участия в таких экспедициях.

Заведующий центром археологии Беларуси Алексей Авласович перечислил лишь некоторые цели научных экспедиций, запланированных на 2025 год:

работа с курганными древностями, которым более тысячи лет,

раскопки на реке Менке под Минском, которые ведутся уже не первый год, и где планируется создать музей под открытым небом,

изучение памятников неолита или бронзового века Витебского Поозерья,

исследования реки Студенки - места переправы французских войск в 1812 году.

По словам Авласовича, как правило, археологические раскопки, которые проводят на территории Беларуси, открыты для всех желающих. Те, кто хочет присоединиться к исследователям на добровольных началах, могут получить всю информацию о сроках экспедиций, точных памятниках, который будет исследоваться, условиях проживания волонтёров, а также данные контактных лиц на сайте Институт истории Национальной академии наук Беларуси. Именно там выкладывают всю информацию ближе к сезону раскопок.

В качестве примера таких экспедиций Авласович привёл раскопки на Менке. По его словам, они стали “самыми масштабными за всю историю независимой Беларуси”, передало госагентство БЕЛТА. В исследовании древних построек, которые датируются концом X века, уже приняли участие сотни студентов из 17 белорусских вузов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этой зимой территория археологического комплекса на реке Менке, который расположен в деревне Городище Минского района, пострадала от рук (а точнее — от колёс) неизвестных. По территории, которая взята под охрану государства как историко-культурная ценность, кто-то с ветерком прокатился на квадроциклах.

Квадроциклисты повредили историко-культурную ценность под Минском