В Чернобыльской зоне обнаружили ярко-синих собак

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Опубликовано: 28.10.2025 11:36 , Обновлено: 28.10.2025

Волонтеры были поражены новой находкой и открывшимися горизонтами биоразнообразия в Чернобыльской зоне отчуждения. Среди обычных собак были замечены особи с ярко-синей шерстью.

Ученые пока недоумевают, откуда мог взяться такой окрас. Предстоят исследования. Пока же исследователи предполагают, что животные, хоть и выглядят здоровыми и активными, получили окрас из-за воздействия неких химических веществ, попавших в природу.





















«На прошлой неделе они не были синими. Мы не знаем причину и пытаемся их поймать, чтобы выяснить, что происходит», — поделилась команда волонтёров под названием “Собаки в Чернобыле” в подписи к видео.

[inf] The Dogs of Chernobyl — это волонтёрская инициатива (часто ассоциируемая с некоммерческой организацией Clean Futures Fund), которая с 2017 года оказывает помощь сотням бездомных собак, обитающих в Чернобыльской зоне отчуждения. Их основная деятельность включает отлов животных, их вакцинацию (в том числе от бешенства), стерилизацию для контроля популяции, лечение и обеспечение кормом.[/inf]

Также исследователи установили, что собаки в зоне отчуждения, загрязненной радионуклидами, смогли приспособиться к жизни в условиях радиации, выработав устойчивость к ней.

Ученые наблюдают и другие генетические изменения у местной фауны. Так, среди популяций птиц часто встречаются особи с деформацией клюва, асимметрией крыльев или альбинизмом. У некоторых видов грызунов зафиксированы изменения в окрасе шерсти, делающие их более заметными для хищников, что говорит о нарушении защитных механизмов.

Наиболее поразительные мутации были обнаружены у представителей микромира. В водоемах зоны отчуждения нашли водоросли и грибы, которые не только выживают в условиях повышенной радиации, но и используют ее для роста.

Такие организмы обладают уникальными механизмами биологической защиты и даже помогают очищать окружающую среду.

Ранее Telegraf.news писал, какое влияние оказала 30-километровая зона отселения вокруг Чернобыля на дикую природу, которая сейчас там процветает. Ученые заявили, что некоторые животные мутировали и теперь отличаются от своих собратьев вне территории отчуждения. Некоторые обрели даже «сверхспособности».

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