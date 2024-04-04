"Газоны чистые, лай не раздражает" — В Минске выгуляли собаку-робота

🎥 Видео

Опубликовано: 04.04.2024 15:34 , Обновлено: 04.04.2024

Белорус выложил в TikTok видео с прохожим, который выгуливал пса-робота на улице в Минске. Видеоролик с необычным питомцем собрал множество комментариев и вызвал неоднозначную реакцию пользователей.

Питомцем парня оказался китайский бионический робот-собака Unitree Go2. Это достаточно новая модель робопса, которую представили в Китае в 2023 году.

Робот может поддерживать разговор с человеком благодаря встроенному датчику с чат-ботом GPT. Его корпус изготовлен из высокопрочного пластика и алюминия, а вес составляет около 15 кг. Unitree Go2 может развивать скорость до 12 км/ч, преодолевать препятствия и показывать акробатические трюки.

На сайте производителя базовую модель “собаки будущего” можно приобрести за 1,600$.

За три дня видео с прогулкой бионического робопса в Минске собрало более 100 тысяч просмотров и почти 500 комментариев. Взгляды пользователей на роботизированного питомца разделились. Некоторые комментаторы заметили много плюсов в обладании таким псом.

“Это очень прикольно, газоны чистые, лай не раздражает”, — написал один из пользователей соцсети.

“Идеальный пёсик, экономно и не нужно выгуливать”, — высказался ещё один комментатор под видео.

“Хорошая альтернатива, когда хочешь собаку, а у тебя на шерсть аллергия”, — заметил ещё один .

Многие пользователи высказались в поддержку живых собак, а некоторых технологический прогресс испугал.

“Нет ничего лучшего на свете чем живой пёсик! ???Чувства и преданность, ласка и любовь друга и члена семьи!”, — написала одна из девушек под видео.

“Не видела и не хочу, Лучше живой собаки– друга нет”, “Ужас я бы умерла, если бы увидела такое” — написали другие комментаторы.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в TikTok появилось видео, на котором видно, как девушка выносит на улицу горящий робот-пылесос. Всего за две недели ролик набрал 37,5 миллионов просмотров, почти 1 млн лайков и тысячи комментариев.

«И как теперь оставлять его на подзарядке» — Горящий робот-пылесос набрал 37 млн просмотров. За что в TikTok осудили девушку?