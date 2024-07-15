Учёные расшифровали геном мамонтов. Что осталось сделать для возрождения и где поселят первых?

Опубликовано: 15.07.2024 11:11 , Обновлено: 15.07.2024

Компания Colossal Biosciences, специализирующаяся на генной инженерии, объявила, что «генетический код мамонта расшифрован». Там пообещали, что это даст возможность возродить популяцию мамонтов на Земле.

На самом деле, ученые давно заявляли, что шерстистые мамонты могут быть возрождены. Для этой цели, скорее всего, используют останки шерстистого мамонта, найденные в Сибири.

По данным издания Interia, было даже установлено, что этот мамонт погиб 52 000 лет назад внезапно во время бури и сразу же замерз. Учёным удалось получить такой фрагмент ткани в теле мамонта, «на основе которого удалось расшифровать генетический код и воссоздать полный геном животного». Так что теперь возможно проведение трехмерной реконструкции хромосом.

Результаты исследований по возрождению мамонтов описаны в свежем номере научного журнала Cell. Они показали, что у мамонта было 28 пар хромосом, как и у его ближайшего живого родственника: слона. Используя информацию о расположении хромосом в клетках, авторы смогли обнаружить гены, которые могут отвечать за различия между мамонтами и слонами. Это гены, которые отвечают за рост волос и способность мамонта сохранять тепло в холодной среде.

“Ископаемые хромосомы примерно в миллион раз длиннее, чем большая часть доисторических ДНК, обнаруженных до сих пор. Реконструкция их трехмерной структуры позволила воссоздать организацию всего генома (в качестве модели использовался геном слона). И получить совершенно новую информацию, которой раньше у нас не было”, - передает в свою очередь National Geographic слова учёных.

[inf]Шерстистый мамонт (лат. Mammuthus primigenius) — вымерший вид рода мамонты семейства слоновых. Последние представители этот вида исчезли не так уж давно - всего 4 тыс лет назад. Именно этот вид древних слонов обитал и в Беларуси. На сегодняшний момент а Беларуси было найдено около 200 останков мамонта. Кстати, высота наиболее крупных шерстистых мамонтов достигала примерно 3,3 м при весе до 6 тонн. [/inf]

Исследователи намерены возродить шерстистых мамонтов благодаря так называемым факторам Яманаки. Это факторы транскрипции, которые позволяют перепрограммировать взрослые клетки для производства индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК).

Таким образом клетки индийских слонов могут перепрограммированы для появления мамонтов. Для рождения мамонтов будут использованы суррогатные слонихи. И такая процедура уже использовалась в отношении исчезающих видов: северного носорога (Ceratotherium simum Cottoni) и экваториального мандрила (Mandrillus leucophaeus).

А где собираться поселить мамонтов?

Возрожденных мамонтов учёные намерены внедрить в экосистему тундры для борьбы с антропогенными изменениями климата. Они уверены, что шерстистые слоны станут естественными ускорителями роста местной растительности, поглощающей парниковые газы. Так что в Беларуси ждать появления гигантских животных не стоит.