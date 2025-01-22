В Беловежской пуще нашли «ледяную бороду» Деда Мороза. Что это такое?
В Беловежской пуще в холодное время года можно наблюдать удивительное природное явление — «ледяные волосы». Это тончайшие нити льда, вырастающие на влажной гниющей древесине лиственных деревьев и напоминающие седую бороду. Как сообщили в Национальном парке, длина отдельных «волосков» может достигать 20 сантиметров.
В 1918 году немецкий учёный Альфред Вегенер предположил, что к образованию «ледяных волос» причастен мицелий грибов. И только в 2015 году исследователи обнаружили, что ключевую роль играет гриб Exidiopsis effusa. Особые вещества в составе этого грибка, смешиваясь с выходящей из древесины влагой, не дают ей слипаться в крупные кристаллы, формируя тонкие ледяные нити.
Чтобы увидеть «ледяную бороду», нужно, чтобы совпало несколько условий:
- высокая влажность воздуха;
- высокая влажность древесины;
- температура около нуля.
При изменении погоды «ледяные волосы» быстро тают.
Это редкое явление можно наблюдать только в широколиственных лесах Северного полушария, между 45-й и 50-й параллелями. Почему «волосы» не растут на хвойных деревьях и так требовательны к широте, учёным ещё предстоит выяснить.
Специалисты Национального парка пригасили желающих увидеть этот природный феномен своими глазами.
«Убедитесь в нужном прогнозе погоды и отправляйтесь в лес перед самым рассветом», — посоветовали в парке.
Впрочем, там отметили, что некоторым везёт увидеть «ледяную бороду» и днём.
Ранее Telegraf.news писал, что в Беловежской пуще временно запретили охоту на волка.