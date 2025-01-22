В Беловежской пуще нашли «ледяную бороду» Деда Мороза. Что это такое?

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Опубликовано: 22.01.2025 12:08 , Обновлено: 22.01.2025

В Беловежской пуще в холодное время года можно наблюдать удивительное природное явление — «ледяные волосы». Это тончайшие нити льда, вырастающие на влажной гниющей древесине лиственных деревьев и напоминающие седую бороду. Как сообщили в Национальном парке, длина отдельных «волосков» может достигать 20 сантиметров.

В 1918 году немецкий учёный Альфред Вегенер предположил, что к образованию «ледяных волос» причастен мицелий грибов. И только в 2015 году исследователи обнаружили, что ключевую роль играет гриб Exidiopsis effusa. Особые вещества в составе этого грибка, смешиваясь с выходящей из древесины влагой, не дают ей слипаться в крупные кристаллы, формируя тонкие ледяные нити.

Чтобы увидеть «ледяную бороду», нужно, чтобы совпало несколько условий:

высокая влажность воздуха;

высокая влажность древесины;

температура около нуля.

При изменении погоды «ледяные волосы» быстро тают.

Фото: М. Лукьянчик, npbp.by

Это редкое явление можно наблюдать только в широколиственных лесах Северного полушария, между 45-й и 50-й параллелями. Почему «волосы» не растут на хвойных деревьях и так требовательны к широте, учёным ещё предстоит выяснить.

Специалисты Национального парка пригасили желающих увидеть этот природный феномен своими глазами.

«Убедитесь в нужном прогнозе погоды и отправляйтесь в лес перед самым рассветом», — посоветовали в парке.

Впрочем, там отметили, что некоторым везёт увидеть «ледяную бороду» и днём.

Ранее Telegraf.news писал, что в Беловежской пуще временно запретили охоту на волка.

В Беловежской пуще на 2 года запретили охотиться на волков