В Беларуси нашли новый вид древних бактерий

Опубликовано: 30.03.2023 14:59 , Обновлено: 30.03.2023

Российские ученые из Института геологии и геохронологии докембрия обнаружили на территории Беларуси новый вид древних бактерий. Об этом сообщило ТАСС 30 марта.

Специалисты нашли неизвестные ранее организмы Tubula tortusa. Они выглядят как полая трубка, вокруг которой по спирали навито тонкое цилиндрическое образование.

«В процессе захоронения эта структура могла сплющиваться, приобретая форму, близкую к ленте», — рассказали в Институте.

Микроорганизмы прятались внутри скважины Северо-Полоцкая. Ее пробурили на севере Беларуси 2019 году для изучения истории Восточно-Европейской платформы (участка земной коры).

Tubula tortusa находились на глубине 390-470 метров.

Изображения микроорганизмов в Институте не показали.

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