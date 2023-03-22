Ученые обнаружили странное последствие коронавируса. Оно влияет на отношения с близкими

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Опубликовано: 22.03.2023 10:20 , Обновлено: 22.03.2023

Американские ученые из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире впервые обнаружили очень странный симптом коронавируса. Исследование опубликовали в журнале Cortex.

Оказалось, некоторые люди, заразившиеся COVID-19, страдают от состояния, известного как «лицевая слепота».

Так, в журнале ученые описали случай 28-летней девушки Энни, которая болела коронавирусом в марте 2020 года. Она перенесла болезнь довольно тяжело, страдая от высокой температуры, одышки, диареи и приступов кашля, которые были настолько сильными, что она иногда теряла сознание от недостатка кислорода.

Через несколько недель, когда симптомы утихли, Энни вернулась на работу, но быстро заметила, что что-то не так, когда с трудом узнала лица коллег, которых когда-то знала, пишет The Sun.

Энни осознала серьезность своего состояния только на семейной вечеринке, когда не смогла узнать лицо собственного отца.

По результатам обследования, проведенного командой Дартмутского колледжа, все свидетельствовало о том, что у Энни был дефицит памяти на лица, что в медицине называется прозопагнозией. Тесты показали, что молодой женщине также трудно ориентироваться в некогда знакомых местах.

Ведущий автор исследования, профессор Брэд Дюшейн из отдела психологии и наук о мозге, сказал: “Сочетание прозопагнозии и навигационных нарушений, которые были у Энни, привлекло наше внимание, потому что эти два недостатка часто идут рука об руку после повреждения мозга или нарушений развития”.

Он добавил: “Известно, что существуют широкие когнитивные проблемы, которые могут быть вызваны COVID-19, но здесь мы видим серьезные и очень избирательные проблемы у Энни, и это говорит о том, что может быть много других людей, которые имеют довольно серьезные и избирательные дефициты после ковида”.

Количество людей, живущих с длительным коронавирусом во всем мире, неизвестно, но по оценкам Управления национальной статистики Великобритании (ONS), в Великобритании это заболевание наблюдается у 1,8 млн. человек.

В США, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, 7,5% взрослых, заразившихся этой болезнью, страдали от симптомов “длинного ковида”.

Предыдущие исследования показали, что коронавирус может повысить риск развития болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и ишемического инсульта.

Пока неясно, как респираторная инфекция может привести к постоянным неврологическим проблемам у некоторых людей. Лекарства от прозопагнозии не существует — люди с этим заболеванием обычно учатся жить с ним. В случае с Энни она теперь узнает своих близких по голосу.

Симптомы прозопагнозии включают: