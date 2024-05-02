Telegraf.news
ru

Британские учёные воссоздали лицо женщины, жившей 75 тыс. лет назад. Вот как она выглядела

Британские учёные воссоздали лицо женщины, жившей 75 тыс. лет назад. Вот как она выглядела
Подпишитесь на Телеграф:
📷 Фото

Британские учёные из Кембриджского университета и Университета Ливерпуля наглядно показали, как выглядели люди, жившие на Земле 75 тыс. лет назад. Собрав по кусочкам череп скелета неандертальца, найденного археологами в пещере Шанидар, в 500 милях к северу от иракской столицы Багдада, им удалось реконструировать женское лицо.

Сам череп археологи обнаружили в 2018 году. Он представлял из себя осколки костей, сплющенных толщиной примерно до двух сантиметров, предположительно, в результате камнепада уже после смерти человека. Осадочные породы, образовавшиеся в течение десятков тысяч лет, пока череп лежал в пещере, только усложнили работу учёных.

Благодаря методу секвенирования белков зубной эмали, учёным удалось определить, что скелет, вероятнее всего, принадлежал женщине. Также по зубам учёные определили приблизительный возраст, в котором умерла женщина - около 40 лет.

image

Чтобы воссоздать череп Шанидар З (именно такое имя дали неизвестной), исследователям пришлось вручную собрать воедино более 200 фрагментов костей. Доктор Эмма Помрой, палеоантрополог из факультета археологии Кембриджа, описала этот процесс, как “трехмерную головоломку с высокими ставками”.

image

“Каждый фрагмент черепа аккуратно очищается, а клей и закрепитель снова добавляются для стабилизации кости. Она может быть очень мягкой, по консистенции похожей на печенье, смоченное в чае”, — процитировало исследовательницу издание News.Sky.

image

По словам доктора Помрой, обработка одного элемента могла занимать более двух недель. Сначала археологи использовали клей, чтобы укрепить кости и окружающие их осадочные породы, затем извлекали их с места раскопок в виде небольших блоков, обернутых фольгой, а уже потом в лаборатории в Кембридже исследователи делали микро КТ-сканирование каждого такого блока и медленно разбавляли клей, используя снимки для извлечения костных фрагментов.

После того, как череп был восстановлен, его отсканировали и напечатали на 3D-принтере, чтобы сформировать основу реконструированной головы. Саму реконструкцию выполнили ведущие палеохудожники Адри и Альфонс Кеннис, которые использовали для этого слои искусственных мышц и кожи.

image

Темы: