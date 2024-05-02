Британские учёные воссоздали лицо женщины, жившей 75 тыс. лет назад. Вот как она выглядела

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Опубликовано: 02.05.2024 16:07 , Обновлено: 02.05.2024

Британские учёные из Кембриджского университета и Университета Ливерпуля наглядно показали, как выглядели люди, жившие на Земле 75 тыс. лет назад. Собрав по кусочкам череп скелета неандертальца, найденного археологами в пещере Шанидар, в 500 милях к северу от иракской столицы Багдада, им удалось реконструировать женское лицо.

Сам череп археологи обнаружили в 2018 году. Он представлял из себя осколки костей, сплющенных толщиной примерно до двух сантиметров, предположительно, в результате камнепада уже после смерти человека. Осадочные породы, образовавшиеся в течение десятков тысяч лет, пока череп лежал в пещере, только усложнили работу учёных.

Благодаря методу секвенирования белков зубной эмали, учёным удалось определить, что скелет, вероятнее всего, принадлежал женщине. Также по зубам учёные определили приблизительный возраст, в котором умерла женщина - около 40 лет.

Чтобы воссоздать череп Шанидар З (именно такое имя дали неизвестной), исследователям пришлось вручную собрать воедино более 200 фрагментов костей. Доктор Эмма Помрой, палеоантрополог из факультета археологии Кембриджа, описала этот процесс, как “трехмерную головоломку с высокими ставками”.

“Каждый фрагмент черепа аккуратно очищается, а клей и закрепитель снова добавляются для стабилизации кости. Она может быть очень мягкой, по консистенции похожей на печенье, смоченное в чае”, — процитировало исследовательницу издание News.Sky.

По словам доктора Помрой, обработка одного элемента могла занимать более двух недель. Сначала археологи использовали клей, чтобы укрепить кости и окружающие их осадочные породы, затем извлекали их с места раскопок в виде небольших блоков, обернутых фольгой, а уже потом в лаборатории в Кембридже исследователи делали микро КТ-сканирование каждого такого блока и медленно разбавляли клей, используя снимки для извлечения костных фрагментов.

После того, как череп был восстановлен, его отсканировали и напечатали на 3D-принтере, чтобы сформировать основу реконструированной головы. Саму реконструкцию выполнили ведущие палеохудожники Адри и Альфонс Кеннис, которые использовали для этого слои искусственных мышц и кожи.