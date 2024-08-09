Умеют ли кошки скорбеть? Учёные провели исследование, которое опровергло ранние утверждения

Опубликовано: 09.08.2024 17:56 , Обновлено: 09.08.2024

Американские учёные провели исследование с участием более 450 кошек, у которых в доме недавно умерло другое домашнее животное, чтобы узнать, способны ли они скорбеть. Результаты исследования поставили под сомнение утверждение о том, что кошки асоциальны и лишены глубоких привязанностей.

Кошки слывут отчужденными, независимыми и непостоянными в своих привязанностях животными. Однако последние исследования показали, что они могут проявлять скорбь после смерти другого питомца, с которым сожительствовали. При этом даже когда это была собака. Учёные провели беседы с опекунами кошек, чтобы узнать, как их животное вело себя после смерти другого питомца в доме. Оказалось, что они демонстрировали множество примет, указывающих на скорбь.

Так, например, некоторые кошки с трудом засыпали, отказывались от еды или издавали воющие звуки. Другие были более беспокойны рядом со своими опекунами или отказывались от своих любимых игр.

Группа исследователей заявила, что полученные результаты поставили под сомнение мнение о том, что кошки асоциальны, и предположили, что психологический опыт утраты “может быть универсальным”.

«Они [кошки] меньше спали, ели и играли, а больше искали внимания людей и других домашних животных, прятались, проводили время в одиночестве и делали вид, что ищут своих потерянных товарищей», —рассказали авторы из Оклендского университета в США в своем исследовании, опубликованном в журнале Applied Animal Behaviour Science.

Траур — это устоявшееся явление в животном мире, например, слоны, дельфины и шимпанзе могут демонстрировать поведение, указывающее на психологические переживания, связанные с потерей близкого существа. Например, могут охранять его тело после смерти. Недавнее исследование итальянских учёных показало, что это явление распространяется и на собак, которые демонстрируют изменения в поведении, когда умирает другая собака в доме.

Однако исследование Оклендского университета показало, что у кошки менее очевидные признаки утраты.

«В то время как собаки, произошедшие от стайных животных, могут обоснованно сильнее реагировать на смерть сородича, кошки, находящиеся под опекой человека, приспособились жить среди сородичей, и их способность реагировать на потерю компаньона требует дальнейшего изучения», — заявили авторы исследования.

Исследование показало, что кошки сильнее страдают от смерти близкого питомца, если прожили с ним долгое время.

Тем не менее, хотя результаты и подтвердили идею о том, что кошки скорбят, альтернативное объяснение может заключаться в том, что владельцы кошек проецировали свою собственную душевную боль на выжившего питомца.

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