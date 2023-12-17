Учёные установили возраст белорусского болота Ельня. Сколько тысяч лет?

Опубликовано: 17.12.2023 10:14 , Обновлено: 17.12.2023

YelnyaTrip совместно с Институтом природопользования НАН провели экспедицию ERA на территории болота Ельня. Главной целью ее было определение возраста самого известного белорусского болота.

Для экспедиции был организован сбор средств. “Мы получили 60 донатов переводами от 3 до 200 рублей, что ОЧЕНЬ мотивирует нас на действие, потому что показывает, что экологическая деятельность YelnyaTrip находит отклик”, - написали организаторы.

Определение возраста Ельни провели методом радиоуглеродного анализа, (точность измерений составила около 98%).

“В итоге максимальная глубина, которую удалось найти, составляет 7,25 м. Анализ показал, что торф, добытый с этой глубины, сформировался в диапазоне 12821-13114 лет назад. Среднее значение этого диапазона: 12968 лет и это официальный возраст болота Ельня!” - сообщили в YelnyaTrip.

Ранее Телеграф сообщил, что мтарший научный сотрудник Национальной академии наук Беларуси Павел Велигуров рассказал, что белорусам не стоит удивляться, если в лесу медведь делает броски в их сторону или “становится на задние лапы, делает устрашающие выпады”.

«Банальный интерес» — В НАН РБ рассказали, что делать белорусам, если медведь рычит и «делает броски». А если молчит?