Учёные с помощью скрытых камер доказали, что обезьяны устраивают алкогольные вечеринки

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Опубликовано: 24.04.2025 15:08 , Обновлено: 24.04.2025

Британским исследователя удалось доказать, что традиция пятничных возлияний с друзьями после тяжёлой трудовой недели - это не признак потакания собственным слабостям и алкогольной распущенности, а программа, заложенная в нас природой и уходящая корнями глубоко историю эволюции. По крайней мере, именно так можно расценить результаты исследования, проведённого группой британских исследователей, изучающих шимпанзе в Западной Африке.

Команда Эксетерского университета сообщила, что им удалось поймать на скрытые камеры, установленные в национальном парке Кантаньес в Гвинее-Бисау, группу шимпанзе, которые делятся друг с другом ферментированными плодами африканского хлебного дерева. Позже подтвердилось, что в подбродивших плодах этого дерева содержится этанол, то есть по сути приматы устроили посиделки с фруктовым алкогольным напитком.

Авторы исследования, результаты которого были опубликованы в научном журнале Current Biology, предположили, что шимпанзе могут использовать подбродившие фрукты с той же целью, что и люди, употребляющие алкогольные напитки.

“Нам известно, что употребление алкоголя у людей приводит к выбросу дофамина и эндорфинов, а также к возникновению чувства счастья и расслабления. Нам также известно, что совместное употребление алкоголя — в том числе в рамках традиционных пиршеств — помогает сформировать и укреплять социальные связи”, — объяснила одна из авторов исследования Анна Боуленд из университетского Центра экологии и охраны природы.

По словам Боуленд, для шимпанзе в целом не характерно делиться своей едой. Именно поэтому учёные обратили внимание на необычное поведение животных, попавших в объектив фотоловушки.

“Нам нужно узнать побольше о том, намеренно ли они ищут этанолсодержащие фрукты и как они их перерабатывают, но такое поведение может быть ранними эволюционными стадиями “пиршества”. Если это так, то это говорит о том, что человеческая традиция пиршеств может иметь свои истоки глубоко в нашей эволюционной истории”, - отметил другой участник исследования Кимберли Хокингс.









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