Пугает вред красного мяса? Диетолог рассказала, когда всё-таки можно есть

Опубликовано: 20.09.2025 10:45 , Обновлено: 20.09.2025

Американский дипломированный диетолог Анджела Хоули рассказала, что красное мясо, вредом которого в последнее время все чаще пугают обывателей, всё-таки можно есть. Но, по словам эксперта, нужно соблюдать некоторые правила.

На данный момент в СМИ есть некоторая путаница в отношении того, как употребление красного мяса влияет на здоровье, особенно на сердечно-сосудистую систему, считает Хоули.

[inf]Красное мясо — это мышечная ткань, к которой причисляют говядину, свинину, баранину и мясо некоторых частей птиц (бедра, голени кур, уток и гусей).[/inf]

“Красное мясо часто пользуется дурной славой, когда речь заходит о здоровье сердца, но на самом деле все гораздо сложнее”, - утверждает эксперт.

По ее словам, красное мясо высокой степени переработки действительно негативно влияет на здоровье людей. Но только в случае чрезмерного потребления в неправильном сочетании с другими продуктами.

Те же бекон , колбаса и сосиски на самом деле связаны с более высоким риском сердечных заболеваний. Но при умеренном количестве высококачественное необработанное красное мясо (это не колбасные изделия, а свежее мясо, которое вы будете готовить сами) может быть частью сбалансированного рациона.

“Красное мясо богато белком, железом, цинком и витамином В12 - питательными веществами, которых многим людям, особенно женщинам, может не хватать”, - напомнила Хоули.

Вжанюу роль в сбалансированном потреблении красного мяса играют:

Частота употребления,

размер порции,

гарнир (важно с мясом сочетать овощи, цельнозерновые продукты и продукты с ненасыщенными жирами).

На мангале всё-таки можно? Но есть условие

Конечно же, то, как вы готовите мясо, тоже имеет значение. Согласно научным исследованиям, приготовление красного мяса на сильном огне может увеличить риск развития рака.

Другой дипломированный диетолог Сара Линн Квик пояснила, что это связано с тем, что при приготовлении мяса на гриле при высокой температуре могут образовываться вредные соединения, называемые гетероциклическими аминами (ГЦА) и полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ).

Но и тут есть нюанс. Отказываться от шашлыка вовсе необязательно. И тут апологеты немаринованного мяса расстроятся.

Хоули пояснила, что один из способов значительно снизить риск развития рака - это мариновать мясо не менее 30 минут, используя такие травы, как розмарин и тимьян, которые богаты защитными антиоксидантами. Также диетологи рекомендовали добавлять в маринад цитрусовые , уксус и оливковое масло . Все эти продукты также содержат антиоксиданты.

По словам Хоули, предварительное запекание мяса в духовке или микроволновой печи перед жаркой на мангале сократит время приготовления на огне, тем самым сводя к минимуму риск, связанный с приготовлением мяса при высокой температуре.

В общем, более щадящие способы приготовления, таких как запекание в духовке или на пару вместо приготовления на гриле или сковороде, снижают риск вредного воздействия.

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