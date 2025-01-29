Учёные передвинули «часы судного дня» ещё на секунду вперёд. Сколько осталось до самоуничтожения человечества?
Во вторник, 28 января, учёные перевели "часы судного дня" на максимально близкое за всю историю время, когда человечество находилось в шаге от конца света. Исследователи из организации "Бюллетень учёных-атомщиков" впервые за три года пододвинули стрелку до отметки 89 секунд до "ядерной полуночи". Своеобразные часы показывают, как мировые эксперты оценивают риски глобальных угроз.
«Совет по науке и безопасности Бюллетеня учёных-атомщиков постановил, что мир не добился достаточного прогресса в борьбе с экзистенциальными рисками, угрожающими всему человечеству. Таким образом, мы переводим часы вперёд», — заявил председатель совета по науке и безопасности организации Дэниел Хольц во время прямой трансляции, посвящённой запуску зловещих часов.
[info_b]«Бюллетень учёных-атомщиков» — некоммерческая организация, состоящая из мировых лидеров и лауреатов Нобелевской премии.[/info_b]
Он добавил, что перевод стрелок на секунду вперёд — это “тревожный сигнал”, поскольку мир “безумно близок к краю пропасти”, а любое движение к полуночи следует воспринимать как “признак крайней опасности и безошибочное предупреждение”. По мнению учёного, каждая секунда промедления в изменении курса увеличивает вероятность глобальной катастрофы, передало американское издание ABC News.
По словам Хольца, среди причин, по которым время оказалось ещё ближе к “ядерной полуночи” (потенциальной отметки конца жизни на Земле), были:
- растущая угроза атомной катастрофы,
- глобальное изменение климата,
- биологические угрозы,
- развитие прорывных технологий, таких как искусственный интеллект.
«…Договоры о контроле над вооружениями находятся в плачевном состоянии, и происходят активные конфликты с участием ядерных держав. Попытки мирового сообщества справиться с изменением климата остаются недостаточными, поскольку большинство правительств не принимают мер по финансированию и политическим инициативам, необходимым для остановки глобального потепления», — заявил Хольц.
Что такое “часы судного дня”?
“Часы судного дня” были созданы как наглядное предупреждение общественности о том, насколько близко человечество подошло к уничтожению мира с помощью потенциально опасных технологий. В далёком 1947 году их создали Альберт Эйнштейн, директор Манхэттенского проекта Роберт Оппенгеймер и учёные из Чикагского университета.
[info_b]Интересно, что часы, созданные менее чем через два года после того, как Соединённые Штаты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в Японии во время Второй мировой войны, изначально были установлены на 7 минут до полуночи.[/info_b]
Когда мир был максимально близок к часу Х?
В предыдущие два года, 2023-й и 2024-й, стрелки часов находились в 90 секундах от «ядерной полуночи» (это самое близкое к ней значение, если не учитывать новое в 89 секунд). Всего же за 78-летнюю историю существования “часов судного дня” учёные делали несколько критических отметок:
- в 1949 году, когда СССР провёл свой первый ядерный взрыв — тогда часы показывали 3 минуты до полуночи,
- в 1953 году — ровно через год после того, как США испытали водородную бомбу, — 2 минуты;
- 3 минуты оставалось в 1984 году на фоне разрыва коммуникаций между США и СССР и развития американской программы «Звездных войн» (Стратегическая оборонная инициатива — СОИ).
Ранее Telegraf.news писал, что Всемирный фонд памятников (WMF) включил Луну в список объектов, которые могут исчезнуть из-за нерегулируемого космического туризма. В организации пришли к выводу, что потенциальные мародёрства и коммерческие полёты представляют опасность для артефактов, оставленных на Луне в результате высадки астронавтов.
Всемирный фонд памятников включил Луну в список культурных объектов, которые находятся под угрозой