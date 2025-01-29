Учёные передвинули «часы судного дня» ещё на секунду вперёд. Сколько осталось до самоуничтожения человечества?

Опубликовано: 29.01.2025 10:08 , Обновлено: 29.01.2025

Во вторник, 28 января, учёные перевели "часы судного дня" на максимально близкое за всю историю время, когда человечество находилось в шаге от конца света. Исследователи из организации "Бюллетень учёных-атомщиков" впервые за три года пододвинули стрелку до отметки 89 секунд до "ядерной полуночи". Своеобразные часы показывают, как мировые эксперты оценивают риски глобальных угроз.

«Совет по науке и безопасности Бюллетеня учёных-атомщиков постановил, что мир не добился достаточного прогресса в борьбе с экзистенциальными рисками, угрожающими всему человечеству. Таким образом, мы переводим часы вперёд», — заявил председатель совета по науке и безопасности организации Дэниел Хольц во время прямой трансляции, посвящённой запуску зловещих часов.

[info_b]«Бюллетень учёных-атомщиков» — некоммерческая организация, состоящая из мировых лидеров и лауреатов Нобелевской премии.[/info_b]

Он добавил, что перевод стрелок на секунду вперёд — это “тревожный сигнал”, поскольку мир “безумно близок к краю пропасти”, а любое движение к полуночи следует воспринимать как “признак крайней опасности и безошибочное предупреждение”. По мнению учёного, каждая секунда промедления в изменении курса увеличивает вероятность глобальной катастрофы, передало американское издание ABC News.

По словам Хольца, среди причин, по которым время оказалось ещё ближе к “ядерной полуночи” (потенциальной отметки конца жизни на Земле), были:

растущая угроза атомной катастрофы,

глобальное изменение климата,

биологические угрозы,

развитие прорывных технологий, таких как искусственный интеллект.

«…Договоры о контроле над вооружениями находятся в плачевном состоянии, и происходят активные конфликты с участием ядерных держав. Попытки мирового сообщества справиться с изменением климата остаются недостаточными, поскольку большинство правительств не принимают мер по финансированию и политическим инициативам, необходимым для остановки глобального потепления», — заявил Хольц.

Что такое “часы судного дня”?

“Часы судного дня” были созданы как наглядное предупреждение общественности о том, насколько близко человечество подошло к уничтожению мира с помощью потенциально опасных технологий. В далёком 1947 году их создали Альберт Эйнштейн, директор Манхэттенского проекта Роберт Оппенгеймер и учёные из Чикагского университета.

[info_b]Интересно, что часы, созданные менее чем через два года после того, как Соединённые Штаты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в Японии во время Второй мировой войны, изначально были установлены на 7 минут до полуночи.[/info_b]

Когда мир был максимально близок к часу Х?

В предыдущие два года, 2023-й и 2024-й, стрелки часов находились в 90 секундах от «ядерной полуночи» (это самое близкое к ней значение, если не учитывать новое в 89 секунд). Всего же за 78-летнюю историю существования “часов судного дня” учёные делали несколько критических отметок:

в 1949 году, когда СССР провёл свой первый ядерный взрыв — тогда часы показывали 3 минуты до полуночи,

в 1953 году — ровно через год после того, как США испытали водородную бомбу, — 2 минуты;

3 минуты оставалось в 1984 году на фоне разрыва коммуникаций между США и СССР и развития американской программы «Звездных войн» (Стратегическая оборонная инициатива — СОИ).

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