Учёные нашли редкоземельные металлы в Балтийском море. Но это плохая новость

Опубликовано: 28.11.2025 10:08 , Обновлено: 28.11.2025

Группа учёных из международного частного исследовательского университета, Бременского университета Якобса в Германии, обнаружила наличие редкоземельных металлов в Балтийском и Северном морях. Несмотря на то, что многие страны, включая Беларусь, объявили на них настоящую "охоту", новость для Польши, Литвы, Латвии, которые имеют выход к Балтике, скорее печальная, чем воодушевляющая.

Редкоземельные металлы (а именно гадолиний) исследователи обнаружили прямо в водах Балтийского и Северного морей и никаких баснословных прибылей эта находка приморским странам вовсе не несёт. Следы гадолиния в морской воде учёные связывают с контрастными веществами, используемыми в магнитно-резонансной томографии.

Как пояснил геохимик, профессор Михаэль Бау, участник исследовательской группы из Университета в Бремене, эти химические вещества выводятся из организма пациентов, которым делают магнитно-резонансную томографию (МРТ). Эта процедура сегодня широко используется в медицине, но как оказалось, она неожиданно стала источником загрязнения морей.

По словам специалистов, гадолиний, используемый в качестве контраста при МРТ, выводится из организма человека в неизменном виде. При этом данное химическое вещество не удаляется очистными сооружениями и в результате попадают в реки и озёра, загрязняя водные источники.

Как выяснили немецкие исследователи, эти вещества попадают в южные районы Северного моря, главным образом, через реки Рейн, Эльбу, Эмс, Везер и Темзу. Оттуда океанические течения переносят их вдоль побережья Германии и Дании к норвежским фьордам, где воды Северного моря смешиваются с балтийскими. Кроме того, в Балтийское море контрастные вещества поступают дополнительно из рек Одер и Висла, которые, как и другие реки в Польше и почти повсюду в Европе, загрязнены антропогенным гадолинием, рассказал аспирант Аддис Алему, изучающий редкоземельные металлы в европейских реках и озерах.

В некоторых случаях исследователи обнаруживали доказательства того, что эти контрастные вещества могут поглощаться некоторыми морскими организмами, например, мидиями. Впрочем, пока не было официально зафиксировано случаев, чтобы гадолиний в больших количествах проникал в пищевую цепь, заверил один из участников исследовательской группы, доктор Керан Чжан.

[inf]Гадолиний, используемый в медицинских препаратах для МРТ, считаются неаллергенными и безопасными для человека. Они не вызывают отравления при соблюдении правил применения и полностью выводятся из организма. Однако некоторые исследования показали, что частицы гадолиния могут задерживаться в клетках мозга после многократных обследований.

Долгосрочное влияние такого накопления гадолиния в организме человека не изучалось учёным, поэтому к МРТ врачи прибегают лишь в случаях, когда другие исследовательские процедуры не показательны, а также избегают этой процедуры у маленьких пациентов, у которых мозг ещё находится на стадии активного формирования.[/inf]

Впрочем, и исследование немецких учёных ещё продолжается. На следующем его этапе учёные планируют определить, насколько стабильны различные контрастные вещества для МРТ в сточных водах и как долго они разлагаются в морской воде, высвобождая гадолиний и делая его биодоступным (то есть способным проникать в ткани морских организмов, которые затем могут попадать на стол к человеку).

В настоящее время уровень антропогенного гадолиния, по оценкам учёных, значительно ниже опасного уровня. Однако всё больше этих веществ попадает в реки, озёра, грунтовые воды и питьевую воду.

“Их там быть попросту не должно, особенно в питьевой воде”, — заявил профессор Бау, отмечая, что проблема загрязнения редкоземельными металлами будет обостряться по мере того, как мы всё больше используем их. Также нельзя исключать, что в будущем их будут добывать из европейских месторождений.

Ранее Telegraf.news рассказал, что минувшей весной Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил перед правительством и профильными специалистами стратегическую задачу - активизировать геологоразведку с акцентом на редкоземельные металлы.

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