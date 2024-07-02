Учёные нашли растение, которое сможет выжить на Марсе. Колонизации быть?
Учёные из Китая обнаружили растение, которое, по их мнению, сможет поспособствовать зарождению жизни на Красной планете. Им оказался особый вид мха, который произрастает в пустыне Мохаве и Антарктиде. На результаты исследования обратило внимание издание Guаrdian.
Китайские исследователи утверждают, что мох Syntrichia caninervis, произрастающий в таких регионах, как Антарктида и пустыня Мохаве, способен выдерживать условия, схожие с марсианскими, включая засуху, высокий уровень радиации и экстремальный холод.
Группа учёных также заявила, что работает не только над поиском растений, которые смогут выжить в такой среде, но и изучает потенциал выращивания растений на поверхности планеты, а не в теплицах.
«Уникальные результаты, полученные в ходе нашего исследования, закладывают основу для колонизации космоса с использованием естественно отобранных растений, адаптированных к экстремальным стрессовым условиям», — заявили учёные.
Профессор Стюарт Макдэниел, эксперт по мхам из Университета Флориды, не принимал участия в исследовании, однако предположил, что эта идея имеет свои достоинства.
«Выращивание наземных растений является важной частью любой долгосрочной космической миссии, поскольку растения эффективно превращают углекислый газ и воду в кислород и углеводы — по сути, воздух и пищу, необходимые людям для выживания. Пустынный мох несъедобен, но он может оказать другие важные услуги в космосе», — сказал он.
В подтверждение своих доводов учёные из Китая описали в журнале The Innovation, как пустынный мох не только выжил, но и быстро восстановился после почти полного обезвоживания. Он также смог регенерировать, проведя до пяти лет при температуре -80C и до 30 дней при -196C. Также мог подвергли воздействию гамма-излучения с дозами около 500 Гр, что только поспособствовало его росту.
Затем команда создала установку, которая имела схожие с Марсом давление, температуру, газы и УФ-излучение. Выяснилось, что мох выжил и в этой марсианской среде и смог регенерировать в нормальных условиях роста даже после семи дней воздействия. Команда также отметила, что растения, которые были высушены перед таким воздействием, чувствовали себя лучше.
«Заглядывая в будущее, мы ожидаем, что этот многообещающий мох можно будет доставить на Марс или Луну для дальнейшего изучения возможности колонизации и роста растений в космосе», — заявили учёные по итогу свих экспериментов.
Тем не менее учёные подчеркнули, что этого эксперимента недостаточно, чтобы заявлять о том, что мох может быть существенным источником кислорода в марсианских условиях. Однако сможет ли мох размножаться в такой среде и как он поведёт себя при воздействии твёрдых частиц, пока неясно.
«По моему мнению, мы приближаемся к выращиванию растений во внеземных теплицах, и мох, безусловно, имеет в них место. Однако предположение, что мох или любой другой вид-первопроходец готов терраформировать Марс или любую другую внешнюю планету, является преувеличением», - уверена доктор Агата Зупанска из Института SETI.
Также некоторые исследователи усомнились в состоятельности идеи заселения Красной планеты мхом, поскольку температура на Марсе редко поднимается выше нуля. Следовательно, это делает невозможным выращивание растений на открытом воздухе. К тому же в исследовании не использовалась почва, похожая на марсианскую.
Тем не менее многие учёные сошлись во мнении, что свойства мха стоит исследовать дальше и он “дает надежду на то, что в будущем небольшие участки Марса станут пригодными для жизни человечества”.
Ранее Telegraf.news писал о том, что учёные NASA заявили, что Марс, возможно, был пригоден для жизни на миллионы лет дольше, чем считалось ранее. Они утверждают, что поверхность Красной планеты когда-то была покрыта океанами, озерами и реками.
Марс был пригоден для жизни на миллионы лет дольше, чем думали раньше — NASA