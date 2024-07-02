Учёные нашли растение, которое сможет выжить на Марсе. Колонизации быть?

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Опубликовано: 02.07.2024 14:41 , Обновлено: 02.07.2024

Учёные из Китая обнаружили растение, которое, по их мнению, сможет поспособствовать зарождению жизни на Красной планете. Им оказался особый вид мха, который произрастает в пустыне Мохаве и Антарктиде. На результаты исследования обратило внимание издание Guаrdian.

Китайские исследователи утверждают, что мох Syntrichia caninervis, произрастающий в таких регионах, как Антарктида и пустыня Мохаве, способен выдерживать условия, схожие с марсианскими, включая засуху, высокий уровень радиации и экстремальный холод.

Группа учёных также заявила, что работает не только над поиском растений, которые смогут выжить в такой среде, но и изучает потенциал выращивания растений на поверхности планеты, а не в теплицах.

«Уникальные результаты, полученные в ходе нашего исследования, закладывают основу для колонизации космоса с использованием естественно отобранных растений, адаптированных к экстремальным стрессовым условиям», — заявили учёные.

Мох Syntrichia caninervis. Фотография: Ли Ренц/Alamy

Профессор Стюарт Макдэниел, эксперт по мхам из Университета Флориды, не принимал участия в исследовании, однако предположил, что эта идея имеет свои достоинства.

«Выращивание наземных растений является важной частью любой долгосрочной космической миссии, поскольку растения эффективно превращают углекислый газ и воду в кислород и углеводы — по сути, воздух и пищу, необходимые людям для выживания. Пустынный мох несъедобен, но он может оказать другие важные услуги в космосе», — сказал он.

В подтверждение своих доводов учёные из Китая описали в журнале The Innovation, как пустынный мох не только выжил, но и быстро восстановился после почти полного обезвоживания. Он также смог регенерировать, проведя до пяти лет при температуре -80C и до 30 дней при -196C. Также мог подвергли воздействию гамма-излучения с дозами около 500 Гр, что только поспособствовало его росту.

Затем команда создала установку, которая имела схожие с Марсом давление, температуру, газы и УФ-излучение. Выяснилось, что мох выжил и в этой марсианской среде и смог регенерировать в нормальных условиях роста даже после семи дней воздействия. Команда также отметила, что растения, которые были высушены перед таким воздействием, чувствовали себя лучше.

«Заглядывая в будущее, мы ожидаем, что этот многообещающий мох можно будет доставить на Марс или Луну для дальнейшего изучения возможности колонизации и роста растений в космосе», — заявили учёные по итогу свих экспериментов.

Тем не менее учёные подчеркнули, что этого эксперимента недостаточно, чтобы заявлять о том, что мох может быть существенным источником кислорода в марсианских условиях. Однако сможет ли мох размножаться в такой среде и как он поведёт себя при воздействии твёрдых частиц, пока неясно.

«По моему мнению, мы приближаемся к выращиванию растений во внеземных теплицах, и мох, безусловно, имеет в них место. Однако предположение, что мох или любой другой вид-первопроходец готов терраформировать Марс или любую другую внешнюю планету, является преувеличением», - уверена доктор Агата Зупанска из Института SETI.

Также некоторые исследователи усомнились в состоятельности идеи заселения Красной планеты мхом, поскольку температура на Марсе редко поднимается выше нуля. Следовательно, это делает невозможным выращивание растений на открытом воздухе. К тому же в исследовании не использовалась почва, похожая на марсианскую.

Тем не менее многие учёные сошлись во мнении, что свойства мха стоит исследовать дальше и он “дает надежду на то, что в будущем небольшие участки Марса станут пригодными для жизни человечества”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что учёные NASA заявили, что Марс, возможно, был пригоден для жизни на миллионы лет дольше, чем считалось ранее. Они утверждают, что поверхность Красной планеты когда-то была покрыта океанами, озерами и реками.

Марс был пригоден для жизни на миллионы лет дольше, чем думали раньше — NASA