Учёные нашли краситель, который делает кожу прозрачной

Опубликовано: 06.09.2024 18:44 , Обновлено: 06.09.2024

Исследователи из Стэнфордского университета изучили действие пищевого красителя и выяснили, что он может временно сделать человеческую кожу прозрачной. Результаты исследования учёные опубликовали в научном журнале Science.

Специальный краситель пока был не был опробован на людях. Однако учёные уже протестировали его действие на животных. Так, при помощи красителя исследователи смогли увидеть печень, кишечник и мочевой пузырь мыши видимыми через кожу, а нанеся его на голову грызуна, увидели кровеносные сосуды в мозге животного.

Интересно, что после смывания кожа возвращает себе свой нормальный цвет.

Учёные считают, что краситель найдёт своё широкое применение в медицине и поможет решить множество проблем, начиная от обнаружения травм и поиска вен для забора крови до мониторинга расстройств пищеварения и нахождения опухолей.

“Эта технология может сделать вены более заметными для забора крови, упростить удаление татуировок с помощью лазера или помочь в раннем выявлении и лечении рака», — заявил доцент кафедры материаловедения и инженерии Стэнфордского университета Госонг Хонг.

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Как это работает?

Иллюстрация действия красителя на грызуне. Фото: science

Работа красителя завязана на преломлении света. Дело в том, что когда свет проходит через объект, то меняет скорость и преломляется в зависимости от материала, через который он проходит.

Этот процесс называется рефракцией, а степень, в которой материал заставляет свет преломляться, называется его показателем преломления.

Человеческие ткани состоят из различных материалов, таких как жиры, белки и клеточные жидкости, которые связаны друг с другом. Каждый заставляет свет немного по-разному преломляться, рассеивая входящий свет и отражаясь от всех этих материалов под разными углами.

Когда человеческие глаза видят этот эффект рассеивания, они интерпретируют его как непрозрачный и окрашенный биологический материал, то есть кожу.

Однако если найти способ сопоставить различные показатели преломления всех этих различных материалов, свет мог бы проходить сквозь него беспрепятственно, по сути, делая материал прозрачным.

В рамках исследования учёные обнаружили, что пищевой краситель, известный как FD & C Yellow 5, способен эффективно направлять свет через ряд показателей преломления, предотвращая рассеивание света и делая кожу прозрачной.

“Мы обычно ожидаем, что молекулы красителя делают вещи менее прозрачными. Например, если вы смешиваете синие чернила ручки с водой, чем больше чернил вы добавляете, тем меньше света может пройти через воду. В нашем эксперименте, когда мы растворяем тартразин в непрозрачном материале, таком как мышцы или кожа, которые обычно рассеивают свет, чем больше тартразина мы добавляем, тем прозрачнее становится материал. Но только в красной части светового спектра”, - рассказал Хонг.

Прежде чем начать испытывать краситель на людях, исследователям предстоит доказать его безопасность, особенно если краситель вводится под кожу.

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