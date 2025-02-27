Учёные доказали, что альтруизм — врождённое свойство млекопитающих. Причём тут мыши?

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Опубликовано: 27.02.2025 14:07 , Обновлено: 27.02.2025

Нейробиологи из Южной Калифорнии провели эксперимент, в ходе которого поместили мышь под наркозом в клетку с другими грызунами. Исследование показало, что спустя время сородичи начали оказывать ей "первую помощь", всячески пытаясь вернуть к жизни. По словам учёных, это говорит о том, что альтруизм — врождённое качество, а не приобретённое.

В ходе эксперимента грызуны пытались привести мышь в чувство: кусали её, облизывали и даже старались достать запавший язык, чтобы освободить дыхательные пути. В итоге своеобразная реанимация занимала примерно 47% из 13 минут — именно столько длилось наблюдение. Отметим: речь идёт не об одном эксперименте, а о нескольких, кадры которых опубликовали на канале научного журнала New Scientist.

Учёные рассказали, что мышам, участвовавшим в исследовании, было от 2 до 3 месяцев. До этого грызуны никогда не видели, чтобы их сородичи помогали своим подобным образом. Из этого следует, что специально научиться этому они не могли, передала польская газета Wiadomosci.

По мнению исследователей, эксперимент дал понять: альтруизм у млекопитающих является врождённым, а не приобретённым. Также американские эксперты обнаружили, что во время оказания помощи у грызунов наблюдался выброс окситоцина — гормона, который выделяется у многих видов позвоночных в процессе ухода и заботы за другими людьми.

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