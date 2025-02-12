"Разлагается за 45 дней" — В Лондоне начали продавать "живые гробы" из грибов

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Опубликовано: 12.02.2025 16:07 , Обновлено: 12.02.2025

Одна из похоронных компаний Великобритании начала продавать первые в мире "живые гробы", которые разлагаются всего за 45 дней. По словам представителей бюро, столь инновационный подход призван спасти экологию, поскольку классические изделия из дерева наносят ей большой урон.

Похоронный дом Poetic Endings считает, что за такими гробами будущее. Созданы они не из самих грибов, а из мицелия — корневой структуры. Ожидается, что благодаря этому такие изделия не навредят окружающей среде в отличие от древесины, которая может разлагаться десятки лет. Более того, продавцы уверяют, что мицелий улучшает почву и обогащает её.

По словам компании-производителя, на “выращивание” такого гроба уходит не больше недели. В то же время стоит он ни много ни мало — 1200 фунтов стерлингов (около 5 тысяч белорусских рублей). Несмотря на то, что это дороже традиционных аналогов, сотрудник Poetic Endings отметил, что это выгоднее, т.к. оказывает положительное влияние на окружающую среду.

Создатель “живых гробов” Боб Хендрикс рассказал, что зачастую в качестве альтернативы традиционному погребению британцы используют кремацию. Однако она потребляет большое количество энергии, выделяет углекислый газ и другие загрязняющие вещества, в том числе ртуть из зубных пломб. Всё это не лучшим образом влияет на экологию, передало издание Southwark News.

«Наша цель — максимально приблизиться к природе, компостируя тела естественным образом. Грибной гроб помогает телу вернуться в землю таким образом, чтобы это приносило пользу окружающей среде», — подчеркнул Хендрикс. Он добавил, что уже продано около 2000 изделий из мицелия, и эта “тенденция распространяется по всему миру”.

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