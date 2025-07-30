Ученый спрогнозировал "атаку" враждебного инопланетного корабля на Землю зимой 2025 года

Опубликовано: 30.07.2025 18:23 , Обновлено: 30.07.2025

Уважаемый астрофизик из Гарварда Ави Леб заявил, что загадочный объект, приближающийся к Земле, может иметь инопланетное происхождение. Он представил свои доказательства и спрогнозировал месяц, когда может произойти "атака" на нашу планету.

“Если гипотеза окажется верной, последствия для человечества могут быть серьёзными. Возможно, потребуются защитные меры, хотя они могут оказаться бесполезными”, — сообщил Леб и его команда в новом исследовании.

Не просто комета? Что известно об объекте 3I/ATLAS

По словам учёного, так называемая комета 3I/ATLAS движется по крайне необычной траектории, которая пролегает вблизи трёх планет: Венеры, Марса и Юпитера. Шанс того, что космическое тело естественного происхождения случайно окажется на таком пути, составляет менее 0,005%, заявил он.

При этом исследователи обнаружили и другие аномалии:

Отсутствие кома (газопылевого облака вокруг ядра), что нетипично для комет;

(газопылевого облака вокруг ядра), что нетипично для комет; Гигантские размеры — от 7 до 12 миль в длину, что значительно больше первого известного межзвёздного объекта Оумуамуа (300–1300 футов);

Возраст, превышающий 4,6 млрд лет (старше Солнца).

На основании этих результатов Леб, ярый сторонник НЛО, пришел к выводу, что 3I/ATLAS может быть инопланетным зондом, отправленным в эту солнечную систему неизвестным разумом. Мотивы существ, управляющим им, по его мнению, могут быть как мирными, так и враждебными.

“В небе есть объекты, которые мы не понимаем”, — заявил учёный на слушаниях в Конгрессе США в мае, призывая увеличить финансирование исследований в этой области.

[info_b] Тогда Леб также заявил, что до 10 процентов металлических фрагментов, найденных в Тихом океане, содержат «инопланетные» элементы, не встречающиеся в нашей Солнечной системе.[/info_b]

Теория исследователей возникла из мрачной научной концепции, называемой “гипотезой темного леса” , которая предполагает, что другие разумные цивилизации в галактике будут враждебны и, вероятно, будут рассматривать человечество как угрозу, которую необходимо атаковать.

Когда ждать “гостя”, по мнению ученых?

Согласно расчётам исследователей, 3I/ATLAS:

пролетит мимо Земли 17 декабря на расстоянии 2,4 а.е. (астрономических единиц, 1 а.е. = 149 597 870,7 км);

на расстоянии 2,4 а.е. (астрономических единиц, 1 а.е. = 149 597 870,7 км); достигнет максимальной скорости 66 км/сек;

в октябре сблизится с Марсом до 0,4 а.е.

[info_b]В исследовании, опубликованном 10 июля в журнале Astronomy & Astrophysics, говорится, что 3I/ATLAS потребовалось около 800 миллионов лет, чтобы преодолеть часть Млечного Пути и достичь нашей Солнечной системы.[/info_b]

Исследование пока не прошло рецензирование и опубликовано на сервере arXiv.

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Ранее Telegraf.news писал, что в среду, 2 июля, астрономы официально объявили об открытии межзвёздного объекта, пролетающего через нашу Солнечную систему. Это всего лишь третий из когда-либо обнаруженных подобных объектов, хотя ученые подозревают, что многие другие могут остаться незамеченными.

В Солнечную систему прибыл межзвёздный объект — NASA