Ученый спрогнозировал "атаку" враждебного инопланетного корабля на Землю зимой 2025 года
Уважаемый астрофизик из Гарварда Ави Леб заявил, что загадочный объект, приближающийся к Земле, может иметь инопланетное происхождение. Он представил свои доказательства и спрогнозировал месяц, когда может произойти "атака" на нашу планету.
“Если гипотеза окажется верной, последствия для человечества могут быть серьёзными. Возможно, потребуются защитные меры, хотя они могут оказаться бесполезными”, — сообщил Леб и его команда в новом исследовании.
Не просто комета? Что известно об объекте 3I/ATLAS
По словам учёного, так называемая комета 3I/ATLAS движется по крайне необычной траектории, которая пролегает вблизи трёх планет: Венеры, Марса и Юпитера. Шанс того, что космическое тело естественного происхождения случайно окажется на таком пути, составляет менее 0,005%, заявил он.
При этом исследователи обнаружили и другие аномалии:
- Отсутствие кома (газопылевого облака вокруг ядра), что нетипично для комет;
- Гигантские размеры — от 7 до 12 миль в длину, что значительно больше первого известного межзвёздного объекта Оумуамуа (300–1300 футов);
- Возраст, превышающий 4,6 млрд лет (старше Солнца).
На основании этих результатов Леб, ярый сторонник НЛО, пришел к выводу, что 3I/ATLAS может быть инопланетным зондом, отправленным в эту солнечную систему неизвестным разумом. Мотивы существ, управляющим им, по его мнению, могут быть как мирными, так и враждебными.
“В небе есть объекты, которые мы не понимаем”, — заявил учёный на слушаниях в Конгрессе США в мае, призывая увеличить финансирование исследований в этой области.
[info_b] Тогда Леб также заявил, что до 10 процентов металлических фрагментов, найденных в Тихом океане, содержат «инопланетные» элементы, не встречающиеся в нашей Солнечной системе.[/info_b]
Теория исследователей возникла из мрачной научной концепции, называемой “гипотезой темного леса” , которая предполагает, что другие разумные цивилизации в галактике будут враждебны и, вероятно, будут рассматривать человечество как угрозу, которую необходимо атаковать.
Когда ждать “гостя”, по мнению ученых?
Согласно расчётам исследователей, 3I/ATLAS:
- пролетит мимо Земли 17 декабря на расстоянии 2,4 а.е. (астрономических единиц, 1 а.е. = 149 597 870,7 км);
- достигнет максимальной скорости 66 км/сек;
- в октябре сблизится с Марсом до 0,4 а.е.
[info_b]В исследовании, опубликованном 10 июля в журнале Astronomy & Astrophysics, говорится, что 3I/ATLAS потребовалось около 800 миллионов лет, чтобы преодолеть часть Млечного Пути и достичь нашей Солнечной системы.[/info_b]
Исследование пока не прошло рецензирование и опубликовано на сервере arXiv.
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Ранее Telegraf.news писал, что в среду, 2 июля, астрономы официально объявили об открытии межзвёздного объекта, пролетающего через нашу Солнечную систему. Это всего лишь третий из когда-либо обнаруженных подобных объектов, хотя ученые подозревают, что многие другие могут остаться незамеченными.