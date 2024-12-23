Ученые выяснили, как 4 яблока в неделю могут продлить жизнь. А как часто надо есть бананы?

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Опубликовано: 23.12.2024 12:26 , Обновлено: 23.12.2024

Китайские ученые обнаружили, что употребление четырех яблок в неделю может сохранить здоровье и прожить дольше. Они также изучили воздействие бананов на организм. Исследование опубликовали в журнале Frontiers in Nutrition.

Ученые из больницы Янцзы в Цзиньчжоу, Китай, наблюдали за 2184 мужчинами и женщинами среднего возраста с высоким уровнем холестерина.

В течение десяти лет те, кто ел три-четыре яблока в неделю, имели на 39% меньше шансов умереть от любых причин, чем те, кто ел их редко. Согласно исследованию, такое количество этих фруктов снижает вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний почти на 40%, передало Daily Mail.

Ученые также выяснили, что “регулярное” употребление бананов также приносят огромную пользу - они снижают риск преждевременной смерти чуть менее чем на 30%. А если есть оба фрукта три-четыре раза в неделю, то вероятность ранней смерти снижается почти вдвое.

Польза яблок

По словам, Миа Син дипломированного диетолога и автора книги Mostly Plant-Based, ежедневное употребление яблок особенно полезно для кишечника.

«Яблоки - хороший источник клетчатки, которая важна для здоровья пищеварительной системы», - объяснила она, добавив, что клетчатка помогает пище продвигаться по пищеварительной системе.

«Яблоки также являются источником особого типа клетчатки, называемой пребиотиками, которая служит пищей для избирательного питания хороших бактерий в кишечнике. В результате увеличивается разнообразие и количество хороших бактерий, что является двумя признаками здорового кишечника», - подчеркнула Син.

Алисса Боссе, дипломированный диетолог в Central Ohio Primary Care, также отметила, что клетчатка в яблоках помогает пищеварению и активно работает над предотвращением запоров.

Кроме того, и Син, и Боссе утверждают, что растворимая клетчатка, содержащаяся в яблоках, связана с понижением уровня холестерина ЛПНП. Холестерин ЛПНП иногда называют «плохим холестерином», потому что если его слишком много в крови, это может увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Одно научное исследование показало, что у взрослых с умеренно высоким уровнем холестерина, употребляющих два яблока в день, заметно снижается уровень холестерина ЛПНП, что уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Несмотря на содержание фруктозы (фруктового сахара), употребление одного яблока в день снижает риск развития диабета 2 типа. В одном научном исследовании, в котором приняли участие 10 000 человек, оказалось, что у тех, кто регулярно ел яблоки, риск развития диабета 2 типа был ниже, чем у тех, кто не ел яблоки регулярно.

Польза бананов

Что касается бананов, то они богаты калием и другими важными минералами и витаминами, которые помогают организму выполнять важнейшие функции. По данным медицинского портала WebMD, их потенциальная польза включает в себя:

Здоровье сердца. Калий несет в себе небольшой электрический заряд, заставляя нервные клетки посылать сигналы сердцу, чтобы оно билось регулярно, а мышцы сокращались. Продукты, содержащие калий, помогают защититься от затвердевания артерий (атеросклероза) и высокого кровяного давления.

Калий несет в себе небольшой электрический заряд, заставляя нервные клетки посылать сигналы сердцу, чтобы оно билось регулярно, а мышцы сокращались. Продукты, содержащие калий, помогают защититься от затвердевания артерий (атеросклероза) и высокого кровяного давления. Здоровье пищеварительной системы. Бананы также могут быть полезны для вашего желудка. Они содержат пробиотики, то есть полезные бактерии, которые находятся в вашем кишечнике, и пребиотики, углеводы, которые питают эти полезные бактерии.

Бананы также могут быть полезны для вашего желудка. Они содержат пробиотики, то есть полезные бактерии, которые находятся в вашем кишечнике, и пребиотики, углеводы, которые питают эти полезные бактерии. Исследования показывают, что бананы также могут помочь вам восстановиться после напряженных тренировок. Но нам нужно больше исследований, чтобы подтвердить это.

Но нам нужно больше исследований, чтобы подтвердить это. Помощь памяти и настроению. Бананы содержат триптофан, который является полезной аминокислотой. В вашем организме он преобразуется в серотонин, который повышает настроение. Известно, что многие другие вещества в бананах борются со снижением когнитивных способностей, которое может привести к потере памяти.

Ежедневно вы должны съедать от трех до пяти порций фруктов. Бананы - хороший выбор, но не стоит зацикливаться на них настолько, чтобы пропускать другие фрукты, содержащие различные питательные вещества.

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