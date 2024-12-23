Ученые выяснили, как 4 яблока в неделю могут продлить жизнь. А как часто надо есть бананы?
Китайские ученые обнаружили, что употребление четырех яблок в неделю может сохранить здоровье и прожить дольше. Они также изучили воздействие бананов на организм. Исследование опубликовали в журнале Frontiers in Nutrition.
Ученые из больницы Янцзы в Цзиньчжоу, Китай, наблюдали за 2184 мужчинами и женщинами среднего возраста с высоким уровнем холестерина.
В течение десяти лет те, кто ел три-четыре яблока в неделю, имели на 39% меньше шансов умереть от любых причин, чем те, кто ел их редко. Согласно исследованию, такое количество этих фруктов снижает вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний почти на 40%, передало Daily Mail.
Ученые также выяснили, что “регулярное” употребление бананов также приносят огромную пользу - они снижают риск преждевременной смерти чуть менее чем на 30%. А если есть оба фрукта три-четыре раза в неделю, то вероятность ранней смерти снижается почти вдвое.
Польза яблок
По словам, Миа Син дипломированного диетолога и автора книги Mostly Plant-Based, ежедневное употребление яблок особенно полезно для кишечника.
«Яблоки - хороший источник клетчатки, которая важна для здоровья пищеварительной системы», - объяснила она, добавив, что клетчатка помогает пище продвигаться по пищеварительной системе.
«Яблоки также являются источником особого типа клетчатки, называемой пребиотиками, которая служит пищей для избирательного питания хороших бактерий в кишечнике. В результате увеличивается разнообразие и количество хороших бактерий, что является двумя признаками здорового кишечника», - подчеркнула Син.
Алисса Боссе, дипломированный диетолог в Central Ohio Primary Care, также отметила, что клетчатка в яблоках помогает пищеварению и активно работает над предотвращением запоров.
Кроме того, и Син, и Боссе утверждают, что растворимая клетчатка, содержащаяся в яблоках, связана с понижением уровня холестерина ЛПНП. Холестерин ЛПНП иногда называют «плохим холестерином», потому что если его слишком много в крови, это может увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта.
Одно научное исследование показало, что у взрослых с умеренно высоким уровнем холестерина, употребляющих два яблока в день, заметно снижается уровень холестерина ЛПНП, что уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Несмотря на содержание фруктозы (фруктового сахара), употребление одного яблока в день снижает риск развития диабета 2 типа. В одном научном исследовании, в котором приняли участие 10 000 человек, оказалось, что у тех, кто регулярно ел яблоки, риск развития диабета 2 типа был ниже, чем у тех, кто не ел яблоки регулярно.
Польза бананов
Что касается бананов, то они богаты калием и другими важными минералами и витаминами, которые помогают организму выполнять важнейшие функции. По данным медицинского портала WebMD, их потенциальная польза включает в себя:
- Здоровье сердца. Калий несет в себе небольшой электрический заряд, заставляя нервные клетки посылать сигналы сердцу, чтобы оно билось регулярно, а мышцы сокращались. Продукты, содержащие калий, помогают защититься от затвердевания артерий (атеросклероза) и высокого кровяного давления.
- Здоровье пищеварительной системы. Бананы также могут быть полезны для вашего желудка. Они содержат пробиотики, то есть полезные бактерии, которые находятся в вашем кишечнике, и пребиотики, углеводы, которые питают эти полезные бактерии.
- Исследования показывают, что бананы также могут помочь вам восстановиться после напряженных тренировок. Но нам нужно больше исследований, чтобы подтвердить это.
- Помощь памяти и настроению. Бананы содержат триптофан, который является полезной аминокислотой. В вашем организме он преобразуется в серотонин, который повышает настроение. Известно, что многие другие вещества в бананах борются со снижением когнитивных способностей, которое может привести к потере памяти.
Ежедневно вы должны съедать от трех до пяти порций фруктов. Бананы - хороший выбор, но не стоит зацикливаться на них настолько, чтобы пропускать другие фрукты, содержащие различные питательные вещества.
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