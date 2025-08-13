Ученые увидели в космосе "Око Саурона"

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Опубликовано: 13.08.2025 15:43 , Обновлено: 13.08.2025

Исследователи обнаружили в глубоком космосе явление, сильно напоминающее пылающий парящий огненный глаз — Око Саурона — из серии книг и фильмов "Властелин колец". Результаты своих наблюдений за ним эксперты опубликовали в журнале Astronomy & Astrophysics 12 августа.

Око Саурона является неотъемлемой частью серии «Властелин колец». Огненный глаз, расположенный на вершине темной башни в Мордоре, является символом всевидящей силы и бдительности Темного Властелина.

Теперь эксперты обнаружили столь же ужасающее видение в реальной жизни. Но вместо того, чтобы искать Фродо или Кольцо, он как будто смотрит прямо на нас из глубин космоса, пишет DailyMail.

Око Саурона из фильма

На снимке запечатлено явление, называемое космическим джетом, представляющее собой чрезвычайно мощный поток плазмы и энергии, испускаемый небесными объектами.

Этот конкретный экземпляр принадлежит блазару — типу галактики, питаемому сверхмассивной черной дырой.

Блазар PKS 1424+240 — один из самых ярких на небе, несмотря на то, что он находится на расстоянии миллиардов световых лет. Его открытие, возможно, помогло исследователям решить многолетнюю космическую загадку.

Что выяснили исследователи?

Дело в том, что блазар долгое время озадачивал астрономов, поскольку его космический джет, по-видимому, двигался медленно, несмотря на то, что он был одним из самых ярких источников высокоэнергетических гамма-лучей и космических нейтрино, когда-либо наблюдавшихся.

Это противоречило убеждению, что только самые быстрые струи могут обладать такой исключительной яркостью.

«Когда мы реконструировали изображение, оно выглядело совершенно ошеломляюще. Мы никогда не видели ничего подобного — почти идеальное тороидальное магнитное поле со струей, направленной прямо на нас», — сказал ведущий автор Юрий Ковалев из Института радиоастрономии Общества Макса Планка.

Поскольку струя направлена почти точно в сторону Земли, ее высокоэнергетическое радиоизлучение значительно усиливается.

«Такое выравнивание приводит к увеличению яркости в 30 и более раз», — сказал соавтор исследования Джек Ливингстон.

Этот прямой обзор также дал ученым чрезвычайно редкую возможность заглянуть непосредственно в сердце джета блазара.

Радиосигналы помогли команде составить карту структуры магнитного поля струи, выявив, что оно, вероятно, имеет винтовую (спиральную) или тороидальную (форму пончика).

По словам исследователей, эта структура, вероятно, играет ключевую роль в ускорении частиц до экстремальных энергий.

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