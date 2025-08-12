NASA опубликовало фото "коралла" на Марсе и объяснило происхождение

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Опубликовано: 12.08.2025 19:50 , Обновлено: 12.08.2025

Марсоход Curiosity, который уже 13 лет едет по поверхности красной планеты, обнаружил на Марсе кораллоподобный камень, указывающий на наличие воды в древности. NASA опубликовало изображение объекта.

Хотя внешне камень очень похож на земные кораллы, на самом деле это не остатки древнего организма, иначе бы это стало сенсацией мирового масштаба. Тем не менее важность находки, считают в американском космическом агентстве, нельзя преуменьшать.

Учёные NASA пояснили, что внешний вид породы сформировался в результате естественных процессов. Миллионы лет назад, когда на Марсе была жидкая вода, минералы, растворённые в жидкости, просачивались в трещины в породе. Когда вода высыхала, затвердевшие минералы оставались. Со временем ветер выдувал окружающую более лёгкую породу и создал уникальные формы, которые видны на фото.

Кстати, ранее Telegraf.news писал, что ученые NASA объявили в 2024 году, что, скорее всего, нашли свидетельства существования большого подземного резервуара жидкой воды на Марсе. Фактически речь идёт об объемах сопоставимых с гигантским океаном. Воды настолько много, что она могла бы покрыть всю планету глубиной до 2 км.

К такому выводу они пришли на основе сейсмических исследований недр планеты. Данные они получили благодаря спускаемому аппарату НАСА InSight. Ученые использовали математическую модель физики горных пород, идентичную моделям, используемым на Земле, для картирования подземных резервуаров воды и месторождений нефти.

Учёные NASA нашли на Марсе океан жидкой воды? Вот где может быть спрятан