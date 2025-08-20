Ученые раскрыли, как вода из туалетов в самолетах поможет в борьбе со следующей пандемией

Опубликовано: 20.08.2025 15:27 , Обновлено: 20.08.2025

По мнению ученых, вода из туалета в самолете может помочь в борьбе со следующей пандемией. По их словам, сточные воды, которые собираются с коммерческих самолетов, могут предоставить значительные возможности для общественного здравоохранения. И это, в свою очередь, может сыграть решающую роль в отслеживании опасных патогенов, устойчивых к лекарственным препаратам, по мере их распространения по всему миру.

Так, международная группа экспертов проанализировала сточные воды из туалетов 44 международных рейсов, прибывших в Австралию из девяти разных стран.

Они использовали передовые методы молекулярного скрининга для изучения генетических структур потенциальных супербактерий с генами устойчивости к антибиотикам.

Во время всех поездок ученые обнаружили девять «высокоприоритетных» устойчивых к лекарственным препаратам супербактерий, включая сальмонеллу — бактерию, вызывающую диарею, лихорадку и боли в желудке, — и золотистый стафилококк — микроб, который при попадании в организм может развиться в опасные для жизни инфекции.

«Теперь у нас есть инструменты, позволяющие превратить туалеты в самолетах в систему раннего оповещения о заболеваниях для более эффективного управления общественным здравоохранением», — сказал старший автор исследования доктор Уориш Ахмед из австралийского национального научного агентства CSIRO.

В общей сложности в 17 образцах сточных вод нашли супербактерии, содержащие ген, повышающий устойчивость к существующим антибиотикам последнего поколения.

По словам экспертов, это вызывает беспокойство, поскольку означает, что существующие методы лечения могут оказаться неэффективными.

[inf]Исследования показывают, что к 2050 году эта эпидемия супербактерий может убить до 50 миллионов человек, вызвав даже больше смертей, чем рак.[/inf]

Анализ, опубликованный в журнале Microbiology Spectrum, также показал, что в образцах сточных вод из Австралии отсутствовал этот ген устойчивости к антибиотикам, что указывает на то, что возбудитель, скорее всего, прибыл в страну в результате международных поездок.

«Чтобы пассажиры сразу заснули» — Видео действий бортпроводницы в самолёте вызвало вопросы. Что это было на самом деле?

Исследователи заявили, что на рейсах из Азии, и особенно из Индии, были выявлены более высокие концентрации генов устойчивости к антибиотикам по сравнению с рейсами из Европы и Великобритании.

«Международные поездки являются одним из основных факторов распространения устойчивости к противомикробным препаратам. Мониторинг сточных вод самолетов позволит нам потенциально обнаруживать и отслеживать гены устойчивости к антибиотикам до того, как они укоренятся в местной среде», — сказал соавтор исследования доктор Явэнь Лю из Сямэньского университета в Китае.

В свою очередь профессор Николас Эшболт, соавтор исследования из Университета Южной Австралии подчеркнул: «Поскольку ожидается, что к 2050 году устойчивость к противомикробным препаратам станет причиной более 39 миллионов смертей во всем мире, потребность в инновационных инструментах наблюдения становится острой».

Ранее Telegraf.news писал, что стюардесса с шестилетним стажем работы Шерил Киллоу в своём TikTok-аккаунте (cherdallas) поделилась советами о том, какую одежду лучше избегать во время авиаперелётов. И её рекомендации, основанные на профессиональном опыте, могут заставить многих пересмотреть свой дорожный гардероб, особенно в летний сезон, а также, возможно, добавят «фобий» относительно чистоты в самолётах.

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