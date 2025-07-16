"Чтобы пассажиры сразу заснули" — Видео действий бортпроводницы в самолёте вызвало вопросы. Что это было на самом деле?

🎥 Видео

Опубликовано: 16.07.2025 09:10 , Обновлено: 16.07.2025

Видео, где бортпроводница идёт по салону самолёта и распыляет какое-то средство из баллончика прямо над головами пассажиров, вызвало споры у зрителей в TikTok. Одни предположили, что это чуть ли не снотворное. Разобрались, что это на самом деле было.

На видео, набравшем более 700 тыс. просмотров, стюардесса распыляет средство не прямо в лица людей, а всё-таки в сторону полок, заполненных сумками. Тем не менее у подписчиков возникли идеи, что это как-то связано с поведением людей.

“Это, чтобы пассажиры сразу заснули и не мучали бортпроводников типа принесите воды”, — сообщила одна комментаторша.

“В первый раз вижу”, — ответила другая.

Белорусам же такое поведение стюардесс и вовсе может показаться чем-то необычным. Впрочем, всё дело в том, откуда летит самолёт.

Сама автор ролика рассказала, что в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) распыление спрея требуется на рейсах в определённые пункты назначения и обратно.

“Это нужно для предотвращения инфекционных заболеваний, переносимых насекомыми и другими летучими организмами”, — пояснила она.

“Позавчера вернулся с Мальдив — в Аэрофлоте (прямой рейс) так не делали”, — ответил один из зрителей.

На самом деле, такое правило действует не во всех странах. Но там, где оно есть, салоны самолётов обязывают обрабатывать пестицидами для уничтожения насекомых и предотвращения распространения таких заболеваний, как малярия, вирус Зика и жёлтая лихорадка.

Методы дезинфекции самолёта включают использование негорючего инсектицида, одобренного Всемирной организацией здравоохранения и безопасного для людей.

Как правило, бортпроводники просят пассажиров закрыть глаза и распылить инсектицид в воздухе по всему салону самолёта, обеспечивая его циркуляцию и уничтожение всех “пассажиров без билетов” (насекомых) на борту.

Хотя дезинфекция стала важной темой во время пандемии, инсектициды в самолётах, на самом деле, используются уже несколько десятилетий.

Поскольку самолёты перевозят пассажиров со всего мира, понятно, что насекомые тоже попадут на борт. А они уже могут быть переносчиками многих болезней. Особенно это актуально для жарких стран.

Кстати, дезинфекция воздушных судов пестицидами разрешена международным правом, но не все страны обязывают авиакомпании делать это.

А Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует использовать пестицид на основе действующего вещества d-фенотрин (= 1R-трансфенотрин).