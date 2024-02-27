Ученые обнаружили новые спутники Урана и Нептуна. Что о них известно?

Опубликовано: 27.02.2024 11:12 , Обновлено: 27.02.2024

Астрономический мир пополнился новым открытием. Ученые обнаружили ранее неизвестные спутники Урана и Нептуна.

О находке сообщил Центр малых планет Международного астрономического союза 23 февраля. Открытие сделала группа астрономов во главе со Скоттом Шеппардом из Института Карнеги, а также Дэвидом Толеном из Гавайского университета и Чадом Трухильо из Университета Северной Аризоны. Они обнаружили два новых спутника Нептуна и один Урана.

Астрономы объяснили, что ранее эти спутники не видели из-за их малых размеров. Так, S/2023 U1 – первая открытая луна Урана более чем за 20 лет и, вероятно, самая маленькая. А один из новых спутников Нептуна самый тусклый из когда-либо обнаруженных наземными телескопами.

[info_b]Благодаря новым членам планетарных семейств число спутников Урана достигло 28, а Нептуна – 16. Они идут вслед за Сатурном (146) и Юпитером (95).[/info_b]

S/2023 U1 впервые заметили 4 ноября 2023 года с помощью Магеллановых телескопов. Позже его обнаружили на старых снимках, сделанных в 2021 году «Магелланом», а также телескопом «Субару» на Гавайях. Длина самого маленького спутника Урана – 8 километров. Ученые зафиксировали, что на обращение вокруг планеты у него уходит 680 дней. Его пообещали назвать в честь персонажа из пьесы Шекспира в соответствии с соглашениями об именовании внешних спутников Урана.

Два новых спутника Нептуна впервые заметили в сентябре 2021 года. Самому яркому из них дали обозначение S/2002 N5. Его длина превысила 23 километра, а для выхода на орбиту ему потребуется почти 9 лет. Его «коллегу» длиной около 14 километров с орбитальным периодом в 27 лет назвали S/2021 N1. Оба небесных тела решили назвать в честь морских богинь нереид из греческой мифологии.

Ранее Телеграф писал, что Япония решила запустить первый в истории деревянный космический спутник.

Япония решила запустить первый в истории деревянный космический спутник. Зачем?