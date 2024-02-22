Япония решила запустить первый в истории деревянный космический спутник. Зачем?

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Опубликовано: 22.02.2024 10:17 , Обновлено: 22.02.2024

Японские учёные заявили, что намерены запустить первый в мире деревянный спутник, получивший название LignoSat2, уже летом 2024 года. НАСА и японское космическое агентство JAXA тоже в деле. А исследователи Киотского университета только что успешно протестировали образцы древесины на Международной космической станции (МКС).

Воплощение необычной идеи началось в апреле 2020 года с запуска проекта Lignostella Space Wood Project на МКС, целью которого было изучение выносливости трех пород древесины в космосе: березы Эрмана, японской вишни и магнолии Бовате.

Образцы древесины подвергались испытаниям в космической среде в течение более 290 дней за бортом международной орбитальной станции. Затем они были возвращены на Землю и прошли первоначальную экспертизу, которая включала испытания на прочность и анализ элементного состава и кристаллической структуры.

Оказалось, что древесина магнолии, которую японцы называют Хоноки, стала лучшим выбором благодаря своим исключительным свойствам. Ожидается, что именно она и будет использована для сборки LignoSat2.

“Результаты эксперимента показали минимальный износ и хорошую стабильность образцов, отобранных для деревянного искусственного спутника LignoSat2”, - говорится в пресс-релизе Киотского университета.

Там сообщили, что испытания “подтвердили высокую прочность древесины space wood”. “Команда остановила свой выбор на относительно высокой обрабатываемости, стабильности размеров и общей прочности магнолии”, - пояснили учёные.

Успешный запуск и демонстрация экологически чистого спутника стали бы значительным шагом на пути к решению растущей проблемы загрязнения космического пространства.

Искусственный деревянный спутник, такой как LignoSat, потенциально может снизить образование мельчайших вредных частиц алюминия. Они появляются, когда традиционные спутники возвращаются в атмосферу Земли и сгорают, выделяя крошечные частицы оксида алюминия, которые задерживаются в верхних слоях атмосферы на длительное время.

Кроме того, прогнозы показывают, что ежегодный запуск спутников на металлической основе в ближайшие годы превысит 2000. В целом, чрезмерное накопление металлических фрагментов может представлять долгосрочную опасность для экологии Земли.[info_b][/info_b]