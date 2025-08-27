Ученые нашли связь между длиной пальца и размером мозга. Проверьте свой

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Опубликовано: 27.08.2025 14:40 , Обновлено: 27.08.2025

Ученые из университетов Рединга и Дарема (Великобритания) обнаружили связь между размером мозга и размером большого пальца у 95 видов приматов, включая человека.

Они обнаружили у всех видов такую закономерность: чем длиннее большой палец, тем больше мозг. Как объяснили?

Так, по словам исследователей, большие пальцы и мозг, вероятно, развивались одновременно в ходе эволюции приматов на протяжении миллионов лет. И, по мере того, как приматы развивали лучшие навыки мануальной обработки объектов, их мозгу приходилось развиваться, чтобы эффективно обрабатывать и использовать эти новые способности.

«По мере того, как наши предки совершенствовались в подборе и манипулировании предметами, их мозгу приходилось развиваться, чтобы справиться с этими новыми навыками. Эти способности были отточены за миллионы лет эволюции мозга», — рассказала ведущий автор исследования доктор Джоанна Бейкер.

К слову, оказалось, что большие пальцы рук гоминидов (группы, состоящей из современных людей, вымерших видов человека и всех наших непосредственных предков) оказались значительно длиннее, чем у других приматов. Мозг человека намного больше мозга нечеловекообразных приматов.

[infb]При этом ученые подчеркнули, что размер мозга не обязательно делает людей умнее, и исследования показывают, что между этими двумя факторами существует лишь незначительная связь. То есть , большой мозг автоматически не означает высокий интеллект.

«Скорее, больший мозг может подразумевать увеличение различных участков мозга, отвечающих за различные элементы поведения, познания, двигательного контроля и т. д.», — пояснила ученая.

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А еще ученые сделали удивительное открытие относительно того, какая часть мозга растет вместе с более длинными большими пальцами у приматов.

Они ожидали, что более длинные большие пальцы будут связаны с мозжечком — частью мозга в задней части головы, которая активно участвует в движении и координации. Но на самом деле более длинные большие пальцы были связаны с неокортексом — сложной многослойной областью, составляющей примерно половину объема человеческого мозга, которая также участвует в движении и координации.

Исследование, опубликованное в журнале Communications Biology.

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