Ученые из Китая впервые в мире клонировали редкого арктического волка

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Опубликовано: 20.09.2022 09:40 , Обновлено: 20.09.2022

Китайские ученые из компании SinoGene объявили о том, что первыми в мире смогли клонировать дикого арктического (полярного) волка. По словам генерального директора фирмы Ми Цзидуна, это стало «прорывом в области защиты и разведения диких вымирающих видов животных».

«Чтобы спасти находящееся под угрозой исчезновения животное, в 2020 году мы начали научное сотрудничество с Харбинским полярным парком по клонированию арктического волка. После двух лет кропотливых усилий арктический волк был успешно клонирован. Это первый случай такого рода в мире», — заявил гендиректор.

Маленькая волчица по имени Майя родилась 10 июня 2022 года. Ее вес составлял 520 граммов, а длина тела — 22 сантиметра. Через 11 дней зверь весил более килограмма, через два месяца — 4,5 килограмма.

В компании рассказали, что скоро должен родится еще один волчонок.

Клонирование арктического волка осуществили путем конструирования 137 новых эмбрионов из энуклеированных ооцитов и соматических клеток с последующим переносом 85 эмбрионов в матки семи собак (биглей), из которых один родился здоровым волком — Майей.

Эксперты считают, что рождение первого в мире клонированного дикого арктического волка является важной вехой в применении технологии клонирования, которая имеет большое значение для сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и биоразнообразия.

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