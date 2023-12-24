У берегов Австралии нашли Атлантиду каменного века

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Опубликовано: 24.12.2023 18:11 , Обновлено: 13.11.2024

Ученые обнаружили у берегов Австралии огромный, забытый участок суши, который, возможно, когда-то был домом для десятков и сотен тысяч людей. В настоящее время эта территория затоплена, но исследователи нашли там множество артефактов и признаков человеческого обитания.

Подробности экстраординарного открытия были опубликованы в рецензируемом научном журнале Quaternary Science Reviews. Согласно данным в статье, загадочный массив суши был обнаружен на северо-западе шельфа Сахул, расположенном у побережья северного региона Австралии Кимберли.

Когда-то Австралия, Тасмания, Новая Гвинея и даже Антарктида были частью одного континента, который современные учёные называют Сахул. Примерно 40 миллионов лет назад от Сахула отделилась Антарктида, но Австралия и Новая Гвинея оставались связанными сухопутным мостом на месте Торресова пролива и части Арафурского моря из-за более низкого уровня моря, чем современный. Но постепенное повышение уровня океана привело к затоплению части территорий.

Недавние исследования показали, что на территории, ранее считавшейся пустыней, на самом деле могли быть реки, архипелаги и большое внутреннее море. Ныне затопленный участок суши, вероятно, был процветающей экосистемой в позднем плейстоцене. Площадь ее составляет почти 647 000 квадратных километров – более чем в 3 раза больше, чем территория Беларуси.

На морском дне были обнаружены каменные орудия, что указывает на то, что когда-то здесь жили люди. Неясно, насколько большим было население, но учёные предполагают, что затопленный шельф мог вместить от 50 000 до 500 тысяч человек.

А пика численность населения, скорее всего, достигла около 20 000 лет назад, когда весь шельф ещё был сушей. Но со временем уровень моря поднимался, а отступающие люди были вынуждены искать новые места для жизни. Об этом свидетельствуют новые стили наскального искусства, обнаруженные в регионах Кимберли и Арнем в Западной Австралии.

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